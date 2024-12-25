Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Моніторингові пабліки раніше повідомляли, що одна з крилатих ракет пролетіла 140 кілометрів територією Молдови та Румунії. Цікаво, що в Молдові підтвердили порушення повітряного простору, а в Румунії – ні.

До теми Масована атака по енергетиці, пожежі та постраждалі: усе про ворожий обстріл України 25 грудня

Потрібна жорстка реакція від союзників

Як наголосив Рейтерович, Росія здійснила ракетний удар на Різдво не просто так. Вони хочуть показати, що Україна не може бути разом з цивілізованим світом, а має залишатися на рівні з країною-агресоркою.

Ця історія – привіт різним "миротворцям" на кшталт Орбана, які розповідали, що домовлялися про якесь перемир'я. Хай він тепер публічно прокоментує те, що сталося. Росія казала, що готова на якесь там перемир'я. Іноді це можна продемонструвати діями. Бойові дії навряд чи зупинилися б. Але вони могли б не робити обстріл,

– сказав Рейтерович.

Інша проблема, що ракета таки пролетіла через територію Румунії, яка перебуває і в ЄС, і в НАТО. Якщо там і надалі даватимуть можливість ворожим ракетам та дронам перебувати у своєму повітряному просторі, то все це продовжиться.

Потрібна жорстка реакція від союзників. А вони банально її не демонструють.

Це закінчиться лише тоді, коли такі ракети чи дрони будуть збиті. Потім має бути жорстка дипломатична заява про порушення кордону, елемент вторгнення та небезпеку. Далі потрібно вимагати від Росії не робити цього. А як попередження почати збивати не лише те, що долітатиме на їхню територію, але й ворожі повітряні цілі в радіусі 100 кілометрів навіть на території України,

– підкреслив Рейтерович.

Додамо, в ніч на 25 грудня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Сили ППО зафіксували 184 повітряні цілі. Вдалося збити 113 ракет та дронів. Ще 52 безпілотники були локаційно втрачені та не досягли цілей.