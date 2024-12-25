Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на посольство Ирана в Украине. Интересно, что в самом Иране энергетический кризис. Президент смог только извиниться, но люди возмущены. При этом страна имеет один из крупнейших запасов нефти и природного газа в мире – этот факт посольство привело у себя на странице среди других интересных фактов об Иране.

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Что пожелали в Иране на Рождество украинцам

Видео начинается с характерных звуков "Щедрика", которые невозможно ни с чем спутать. Дипломат очень коротко говорит, что поздравляет с Рождеством и Новым годом, а дальше начинаются текстовые пожелания.

Надеюсь, в Новом году на вашу землю вернутся мир, безопасность и уют,

– говорится в послании.

Эти слова звучат так, будто Иран не причастен к войне в Украине. Посольству выгодно "забыть" роль Ирана в войне. Но это не амнезия, это цинизм чистой воды.

Смотрите циничное видеопоздравление от Ирана с Рождеством

Также выражена надежда, что будущее будет лучше прошлого, а Новый год принесет новые мысли и решения, которые принесут положительные изменения. Украинцы тоже на это надеются! Например, на то, что Тегеран примет правильное решение и перестанет быть основной "оси зла" и одним из главных союзников России. Или на то, что Иран перестанет передавать России "Шахеды", которые каждую ночь, а теперь и каждый день терроризируют наших граждан. Но, конечно, это напрасные надежды. Ирану выгодно испытывать свое оружие в степях Украины.

Все это время звучит "Щедрик". Написанный в Покровске, который сейчас ровняют с землей.

Перед этим иранское посольство выложило серию фото, которые якобы должны показать сходство обеих стран.

Но ничего похожего нет / Фото посольство Ирана

Украинцы ответили на "поздравления"

На момент публикации новости под видео посольства – почти 500 комментариев. Все они очень эмоциональны и желают, чтобы зло вернулось сторицей.

Одной рукой клепаете "Шахеды", а другой пишете поздравления, циничные уроды.

Посольство террористической организации. Нонсенс.

Сплошной сюр, а не мир, в котором живем.

Спасибо, ваши с***ые мопеды уже летели сегодня. Больше не нужно.

Ваши дроны, которые вы любезно предоставили российским террористам, которые ежедневно атакуют мирных украинцев, красноречивее, чем пустые и лицемерные поздравления в фейсбуках.

Люди возмущены цинизмом и не сдерживаются в комментариях / Скриншот 24 Канала

Как видим, высказался и Сергей Стерненко. МИД Украины пока не комментировал иранское поздравление.