Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кита Келлога в соцсети Х, ранее известной как твитер. В результате этой массированной российской атаки снова пострадала украинская энергетическая инфраструктура.

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Что написал Келлог о массированной атаке Украины на Рождество

В своей заметке спецпредставитель Трампа написал, что Рождество должно быть временем мира. Но на Украину жестоко напали именно в этот великий христианский праздник.

Наносить масштабные ракетные и беспилотные удары в день Рождества Господня – неправильно. Мир внимательно следит за действиями обеих сторон,

– отметил он.

Келлог также подчеркнул, что США как никогда настроены установить мир в регионе между Украиной и Россией.

Как реагировали в мире на вражеский массированный обстрел Украины

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми в соцсети Х также выложил сообщение, где осудил российскую атаку на Украину 25 декабря.

"Путин выбрал Рождество, чтобы нанести удар по мирным жителям Украины. Зеленский прав, это – не по-человечески", – отметил он.

Британский министр также подчеркнул, что мысли британцев с украинским народом, и они будут на стороне украинцев в этот день и каждый день.

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк также отреагировала на массированный обстрел Украины.

Рождественский "подарок" от России для Украины: более 70 ракет и 100 беспилотников, направленных на украинские семьи, которые празднуют в своих домах, и энергетическую инфраструктуру, которая их согревает,

– написала она.

Кроме того, Бринк подчеркнула, что уже третью зиму Россия беспощадно обстреливает Украину во время праздников.