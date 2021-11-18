Первые подробности покушения на министра Монастырский рассказал во время брифинга.

Важно Полиция задержала людей, которые планировали убить украинского министра

По последним данным, злоумышленников, планировавших совершить нападение, уже задержали правоохранители. Вероятнее всего покушение готовили на министра аграрной политики Романа Лещенко.

Что известно о покушении на Лещенко

По словам министра внутренних дел, заказчиками покушения были 2 человека – гражданин США и гражданка Украины. Исполнительницей преступления была украинка.

Брифинг Дениса Монастырского: смотрите видео

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