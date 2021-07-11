Леся Никитюк впечатлила формами в купальнике со змеиным принтом: горячее фото

В разгар летних отпусков телезвезда Леся Никитюк отправилась в элитный бассейный комплекс среди соснового леса. Вместе с подругой она позагорала, а потом показала аппетитные формы в купальнике с анималистическим принтом.

Едва ли не весь июнь Леся Никитюк посвятила съемкам нового сезона развлекательного проекта. Теперь в жизни ведущей работы меньше, поэтому, вероятно, ее очередной зарубежный отпуск не за горами. Пока она отдыхает недалеко от Киева.

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В загородный комплекс звезда взяла трендовый "змеиный" купальник, ведь анималистический принт уже несколько сезонов не выходит из моды. На ней крошечное бикини и оригинальный бюстгальтер с соблазнительными завязками до талии.

Пляжный образ Леся Никитюк завершила стильной соломенной шляпкой. Для фото в инстаграм-профиле она позировала сидя на лежаке и выпятив ягодицы. За считанные минуты ее аппетитные формы покорили более 30 тысяч пользователей.

"Кто намажет спинку? Хорошо, я сама", – с юмором подписала телеведущая.

Леся Никитюк в купальнике / Фото из инстаграма ведущей