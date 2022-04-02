Ляшко посетил больницу в избитой врагом Ахтырке: его заместитель за рулем вез гуманитарку

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко вместе со своим заместителем посетил Ахтырку – город, который нещадно бомбили россияне.

Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке. Ляшко отметил, что всего полгода назад открывал в Ахтырке приемное отделение. Тогда он с руководством обсуждал планы развития и повышения заработных плат для медиков.

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Сегодня увидел другую Ахтырку. Сегодня – Ахтырка город-герой. И все, кто там – герои: военные, городской голова, медицинские работники, коммунальщики, лесники и обычные жители города. И сегодня общение с медиками уже совсем другое, и по жизненным приоритетам, и по эмоциям,

– рассказал Виктор Ляшко.

Он также поблагодарил всех людей, кто работает и живет в Ахтырке за их труд, добавив, что испытывает искреннюю гордость за работу медицинской системы, которая в этих сверхсложных условиях не дала сбой.

"Об особенностях работы министерства сейчас – оборудование и лекарства в Ахтырку доставлял за рулем грузовика лично заместитель министра", – добавил министр.

Виктор Ляшко сообщил, что он лично промониторил наличие и ассортимент лекарств в аптечном секторе, заметив, что не все обещанное дистрибьюторами выполнено. В частности, министр отметил, что он принял соответствующие решения, и уже в понедельник лекарства тиреоидной группы будут в аптеках Котельвы Сумской области.

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