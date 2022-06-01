"Мама, почему меня хотят убить?": ко Дню защиты детей в сети показали трогательный ролик

В этом году День защиты детей проходит по всей Украине под звуки сирен, местами даже со взрывами от российских бомб и снарядов. Именно тех, которые убили, покалечили и оставили сиротами тысячи маленьких украинцев.

В "Слуге народа" опубликовали щемящий видеоролик об украинских детях, вынужденных жить в войне и постоянном страхе.

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На кадрах можно увидеть маленьких украинцев, выгнанных из собственных домов российской агрессией. Именно она лишила их привычного детства, друзей, садика, школы, мать или папу, а иногда и жизни.

По данным ювенальных прокуроров, с начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали более 689 детей, среди которых:

243 – погибли,

а 446 – получили травмы и ранения.

Как живут украинские дети в условиях войны: смотрите видео

В то же время эти цифры не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в:

Донецкой области – 153,

Киевской – 116,

Харьковской – 111,

Черниговской – 68,

Луганской – 52,

Херсонской – 52,

Николаевской – 47,

Запорожской – 29,

Сумской – 17,

городе Киеве – 16,

Житомирской – 15.

Следует упомянуть и о том, что страна-агрессор принудительно вывезла к себе 230 тысяч украинских детей. Россия это делает, чтобы уничтожить нацию. Всего Россия уже депортировала более 1,4 миллионов украинцев. Такие данные привел советник постпредства Украины при ООН Сергей Дворник во время заседания Совбеза 25 мая.

Наши защитники и защитницы сейчас с оружием в руках защищают жизнь украинских малышей. Мы призываем мир помочь Украине, остановить российское нашествие и сохранить будущее нашей страны – наших детей,

– отметили в "Слуге народа".

Добавим, что из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России украинских городов и сел повреждено 1937 учебных заведений. В то же время 181 из них полностью разрушен.

Сейчас наши мужественные воины в войне с российскими захватчиками с оружием в руках не только борются за право быть на своей земле — они воюют за будущее, в котором дети не будут задавать вопросы: "Мама, что такое война?", "Больно ли умирать?", "Почему рядом нет папы?"

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