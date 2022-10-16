Массовая стрельба на полигоне под Белгородом: опубликовали фото с места

В сети появились первые кадры с полигона в Белгородской области России, где накануне произошла стрельба. На земле до сих пор лежат трупы убитых.

Хотя с момента стрельбы на полигоне прошло более половины суток, трупы мобилизованных не спешат забирать. Кроме того, минобороны России вдвое преуменьшает количество жертв.

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Тела валяются на полигоне

После стрельбы на полигоне российское минобороны заявило о якобы теракте, в результате которого 11 мобилизованных погибли и 15 ранены. Однако мужчина, ставший свидетелем расстрелов, убеждает, что погибли 22 мобилизованных и еще 16 получили ранения.



Тела погибших до сих пор валяются на земле / Фото The Insider

Мобилизированных расстреляли каратели

По данным источников 24 канала в спецслужбах, мобилизованные под Белгородом находились в части без пищи и воды, а командиры унижали их. Ситуация особенно обострилась после того, как мобилизованные узнали, что уже утром 16 октября должны отправиться на фронт. Потому они начали бунтовать и даже перебили командиров.

Однако в воинскую часть отправили карательные отряды. Именно они расстреляли мятежников. В то же время минобороны России создало новую сказку о "героических добровольцах" и теракте и сделало виновными 2 таджиков, которых незаконно мобилизовали, когда те были на заработках в Москве. Факт того, что они иностранцы – никого не остановил. Эти таджики были среди мятежников, убитых карателями.

То есть мобилизованным теперь выбора не дают от слова совсем – либо умереть в Украине, либо умереть от рук карателей в воинской части. Кроме того, уклонение от мобилизации, якобы частичной, а на самом деле общей, добровольная сдача в плен и отказ выполнять приказы командования теперь в России являются уголовными преступлениями, за которые предусмотрено заключение. Поэтому у россиян есть третий вариант – сесть за решетку, а все потому, что Путину и его режиму дают молчаливое согласие или даже поддержку.

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