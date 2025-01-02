Подозреваемый в массовом убийстве в Черногории покончил с собой

В Черногории подозреваемый в массовом убийстве в городе Цетине, Ацо Мартинович, покончил с собой. Он сделал это после того как его окружили полицейские.

По словам директора полиции Лазара Щепановича и министра внутренних дел Даниила Шарановича, Мартинович застрелился после того, как правоохранители окружили его и призвали сдаться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vijesti.

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Что известно о задержании убийцы

Подозреваемого обвинили в убийстве по меньшей мере 10 человек в городе Цетине 1 января. После длительных попыток избежать задержания он выстрелил себе в голову. Полиция пыталась доставить его в Клинический центр Черногории, однако по дороге он умер.

Директор полиции поблагодарил семью Мартиновичей, которая, по его словам, помогла полиции найти подозреваемого.

Известно, что все жертвы были знакомыми Мартиновича – его друзьями и близкими, с которыми он проводил много времени. Мотив этого преступления пока остается неизвестным.

Они сообщили, что он имел определенные отклонения в общении, и все погибшие были его кумовьями, друзьями или знакомыми, с которыми он больше всего проводил время. Мотив этого поступка пока неизвестен,

– сказал Щепанович.

Напомним, 1 января в Цетине, что на западе Черногории, мужчина открыл стрельбу, убив сначала четырех человек в баре "Велестово". Позже он напал на людей в трех других местах города. Среди жертв – три женщины и двое мальчиков, братья в возрасте 10 и 13 лет. Всего погибло по меньшей мере 10 человек.