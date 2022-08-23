Мать и сын погибли: трагическая история семьи из Гостомеля, жизнь которой изменили россияне

Гостомель в Киевской области, 24 февраля, одним из первых принял бой с российскими оккупантами. Именно в этот день в семье Мартыненко, которая здесь проживала, праздновала свой День рождения семилетняя Екатерина.

К журналистам сайта 24 канала обратился отец девочки Анатолий. Он рассказал страшную трагедию, постигшую его семью из-за вторжения россии в Украину.

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"Я и Саша поняли, что к нам прилетел снаряд"

Около 10:00 утра в Гостомеле уже были слышны артобстрелы и звуки передвижения колонны российских бронемашин, которые двигались в сторону Бучи. Семья Мартыненко на этот момент находилась в квартире на улице Остромирская. Как только прошла колонна, совсем рядом у дома начали падать снаряды.

"Я пересел на диван, ближе к окну, Саша (старший сын – 24 канал) вышел в другую комнату, остальные были в центре комнаты. В этот момент что-то произошло. Мне на голову, справа, что-то упало. В ушах появился шум. Когда пыль рассеялась, я увидел Дмитрия (младшего сына – 24 канал) в неестественной позе через диван. Справа на полу сидела жена, у нее был шок. А слева на диване – дочь. Я и Саша поняли, что к нам прилетел снаряд",– рассказал Анатолий.

Аэропорт Гостомеля должен стать "точкой входа" в Киев / Фото Андрея Новицкого

У Екатерины (семилетка дочь – 24 канал) во лбу была дыра от обломка. Анатолий спросил у дочери: "Катя, все хорошо?". В этот момент у нее хлынула кровь – залила глаза и все лицо. Отец схватил ее на руки и крикнул старшему сыну, чтобы тот принес воды.

Мы промыли глаза и лицо, уложили на диван и начали поднимать Диму. В это время он начал рвать кровью. В голове, между верхушкой и затылочной частью, была дыра, размером в четыре сантиметра, в области сердца и печени – следы от обломков. Мы положили его на диван и начали поднимать жену,

– сказал он.

По словам Анатолия, левая нога в области коленного сустава женщины висела на сухожилиях. На левой части лица образовалась большая гематома, а левая сторона была в осколках. Прибежавшие из ближних домов соседи помогли перенести девочку и ее мать Наталью в подвал соседнего дома.

Семилетняя Екатерина Мартыненко / Фото предоставлено братом Александром

"Спасти удалось только Екатерину"

Затем Анатолий вместе с Александром перенесли младшего сына Диму. Снаряд попал в соседскую квартиру, этажом выше, в результате чего начался пожар. В квартире выбило два окна, вся комната – мебель, вещи, стены были иссечены осколками. Отец с Александром начали искать машину, чтобы отвезти раненых в больницу. Ключи от автомобиля им предложила вышедшая из соседнего дома женщина.

Я сел за руль, положили жену, Саша с дочерью на руках сел рядом. По дороге мы видели несколько единиц подбитой техники, рядом продолжали взрываться снаряды. Но нам удалось доехать до больницы, где выскочившие медработники приняли девочек. Мы собрались ехать за Димой, но в автомобиле сел аккумулятор,

– сказал он.

Поиски новой машины, несмотря на постоянные взрывы снарядов, продолжились. Случайный мужчина, вышедший из мэрии Бучи, предложил семье помощь. На его автомобиле они снова добрались до Гостомеля, загрузили Диму и привезли в больницу. В тот момент жена, сын и дочь были живы. Однако спасти удалось лишь семилетнюю Екатерину. Дима скончался на операционном столе практически сразу. У жены Натальи не выдержало сердце от потери крови. Дочь Екатерина в тот момент находилась в реанимации.

Екатерина Мартыненко / Фото предоставлено братом Александром

"По дороге мы видели три трупа гражданских лиц"

По словам Анатолия, Екатерину удалось спасти только потому, что в больнице оказался нейрохирург Андрей Свист, который 24 февраля приехал в бучанскую больницу вместе с женой Ольгой волонтерами на один день. Они находились в больнице две недели и спасли очень много детей и взрослых.

Врачи сказали найти ночлег, записали телефонные номера и пообещали сообщить о состоянии дочери. Мы отправились в Ирпень. Там расположен "Адмирал Клуб", где раньше поваром работал Саша. По дороге мы видели три трупа гражданских лиц. Мы решили двигаться поближе к железнодорожному полотну, поскольку рядом был лес и можно было укрыться от обстрелов под деревьями.

– отметил он.

У железнодорожного полотна стоял подбитый российский БТР. Подобрав два бронежилета, они пошли дальше. На въезде в Ирпень находился украинский блокпост. Там их обыскали, проверили документы и пропустили.

В "Адмирал Клубе" их встретили, накормили и дали комнату для ночлега. Из-за постоянных обстрелов мужчина с сыном вынуждены были перебраться в подвал. Впоследствии позвонили из больницы и сообщили, что Екатерине сделали трепанацию черепа, почистили и промыли рану. Но обломок из-за отсутствия технической возможности удалить не удалось. Девочка находилась в медикаментозной коме.

В сознании она пришла на третий день. Медики сообщили, что нужен человек по уходу. Однако обстрелы все усиливались и добраться до нее было крайне тяжело.

Я позвонил Катиной крестной. Мы начали вместе думать, как безопасно добраться до Бучи. Ближе к ночи меня набрала кума и сказала, что вышла на украинских военных, согласившихся доставить меня. Утром приехала машина с двумя бойцами из терробороны и отвезли меня в больницу. По дороге я понял, что сам живым не смог бы добраться,

– сказал он.

Улица Вокзальная и сожженная техника российской армии, город Буча, Киевской области, 1 марта 2022 года / Фото Сергея Нужненко, Радио Свобода

"Дорожили каждой прожитой минутой"

Александр остался в "Адмирал Клубе". Он пробыл там еще несколько дней, потом ему удалось эвакуироваться. Сразу после отъезда начали падать снаряды, вскоре заведение было разрушено артобстрелом.

Екатерину перевезли в палату на первый этаж. Там Анатолий находился с ней до эвакуации. Из-за непрекращающихся обстрелов падало совсем близко, дрожали стены и стекла. От этого у девочки очень сильно болела голова. 4 – 5 раз в день ей кололи обезболивающее средство.

познакомился с родителями трех раненых девочек:

Валерием Исаевым (дочь – София, оторвало по плечо левую руку, жена погибла),

Юлией Филипчук (дочь – Александра, оторвало по плечо левую руку, муж погиб);

Сергеем

(дочь – Лидия, осколочное ранение головы, вторая дочь погибла)",

– рассказал Анатолий.

"Дорожили каждой прожитой минутой. В больнице провизии было очень мало – воду набирали тонким ручейком в подвале, света не было, а связь ловили под крышей. ТамЩасливым

По его словам, девочек спас тот же нейрохирург Андрей Свист, договорившийся с Италией об их дальнейшем лечении. В больницу также приходили и россияне, которые договаривались за своих раненых. После переговоров они завезли машину продуктов питания. Трижды в день подъезжал вражеский БТР и сливал горючее в генератор – в больнице появился свет.

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В Бучанской больнице отец с дочерью пробыли 13 дней. 12 марта врач сказал родственникам раненых готовиться к эвакуации. Когда подъехал автобус, все загрузились и уехали в Киев.

Екатерина Мартыненко / Фото предоставлено Александром

Вокруг была разруха, подбита техника и огромное количество людей, пытающихся уехать из этого ада,

– отметил мужчина.

На Житомирской трассе их не пропустили русские войска, поэтому пришлось добираться по сельским дорогам. Проехав три российских блокпоста, ближе к вечеру им удалось добраться до столицы, где их поместили в клинике "Добробут". Там их накормили и предоставили медицинскую помощь.

В Киеве было практически тихо, там у Кати перестала болеть голова,

– добавил он.

На следующий день их посадили в машины и увезли в сторону границы. Отец смог увидеться с сыном Александром в Виннице. Там же произошла первая пересадка. Все раненые на машинах украинских волонтеров были доставлены в Рим, в детскую клинику Bambino Gesù. Екатерине сделали две трепанации и удалили обломок. Уже через три месяца они были выписаны на реабилитацию для ожидания четвертой трепанации и реконструкции черепной коробки.

Папа Римский Франциск и Екатерина Мартыненко / Фото предоставлено Александром

Анатолий рассказал, что жену и сына похоронили в братской могиле возле церкви рядом с больницей. В первой декаде апреля власти провели эксгумацию тел для идентификации. После чего развезли тела в морги Киевской области.

В начале апреля Александр отправился в Киев искать погибших брата и мать. Он объездил множество моргов. Однако все было бесполезно. Через три недели поисков нашли документы по поводу погибшего Димы, но тела не было.

Его нашли через неделю в морге на улице Багговутовская – я обращался туда раньше несколько раз. Сын поехал туда и узнал тело. Оформили все документы и 7 мая на кладбище в Буче Саша похоронил Диму,

– рассказал Анатолий.

Анатолий потерял сына и жену из-за российских оккупантов / Фото предоставлены сыном Александром

Александр продолжил поиски тела матери, но ее нигде не было. Только через месяц, когда он поехал в Бучу писать заявление об исчезновении тела, ему выдали информацию о нахождении его в Вышгородском морге.

Анатолий отметил, что он уже обращался в этот морг за месяц до этого. Однако там ему отказали. Приехав туда, младший сын узнал мать. Похоронили ее на том же кладбище 20 июня.

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