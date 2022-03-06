Материться, плакать, агрессировать – нормально: советы психологов, как овладеть эмоциями

Украинцы переживают сложные моменты. Поэтому очень важно помнить, что любая эмоция является нормальной.

Важно позволять переживать себе эмоции: плакать, агрессировать, материться – это нормально. В ГСЧС рассказали, как овладеть собой и что делать во время тревожных ситуаций.

Важно В Украине открыли бесплатную круглосуточную психологическую поддержку

Безопасное поведение

Есть несколько вещей, которые нужно помнить прежде всего о безопасном поведении.

Если вы слышите сирену – необходимо спускаться в укрытие. Стоит понимать, как обращаться с опасными предметами.

Дыхание

Ритм дыхания сейчас ускоряется, поэтому за ним нужно наблюдать. Старайтесь дышать животом.

Есть несколько дыхательных упражнений, в частности "3 – 5 – 7" (на 3 счета делаем вдох, на 5 счетов задерживаем дыхание, на 7 – выдыхаем).

Вода

Важным элементом является вода. Слизистые оболочки должны быть всегда влажными. Поэтому носите с собой небольшую бутылку воды и постоянно по глотку пейте. Также можно время от времени рассасывать конфеты.

Тело

Важно обращать внимание на свое тело. Нам поможет самомассаж: можно массировать кончик носа (там много нервных окончаний), уши. Хорошо помогает самообнимание.

Обратите внимание Как помочь ребенку в тревожной ситуации: рекомендации Минздрава

Информационная гигиена

Стоит отметить информационную гигиену. Можно доверять только проверенным официальным источникам. Давайте себе отдых и некоторое время не мониторьте новости.

Советы психологов, как овладеть эмоциями: смотрите видео

Полный текст сообщения:

Друзья, очень важно в это время позаботиться о своем ментальном здоровье и уметь планировать свои эмоции.

Мы записали несколько советов наших психологов ГСЧС, чтобы помочь вам в этом. Поэтому приятного просмотра.

Разошлите своим друзьям и родным. Материться – это нормально. Но помните, что рядом могут быть детки и после нашей с вами победы нам еще придется их отучать от всех плохих слов.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Как организму пережить истощение / Инфографика 24 канала