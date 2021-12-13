Мендель впервые прокомментировала слухи о романе с Зеленским

В Украине ходили слухи о возможном романе Владимира Зеленского с его бывшей пресс-секретарем Юлией Мендель. Однако это было лишь атакой на главную супружескую пару государства.

Слухи об интимных отношениях между президентом Украины Владимиром Зеленским опровергла сама Юлия Мендель. Бывшая пресс-секретарь подчеркнула, что ее отношения с главой государства были исключительно профессиональными.

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Мендель опровергла слухи о романе

Она убеждена, что распространение таких слухов было информационной атакой, направленной против супругов Владимира и Елены Зеленских. При этом ее использовали как объект.

У нас с ним не было личных отношений. У нас были профессиональные отношения,

– подчеркнула Мендель.

Как добавила бывшая пресс-секретарь президента, такие слухи абсолютно абсурдны, однако понятны народу. "По этому поводу можно посмеяться, можно поплакать", – подчеркнула она.

Мендель рассказала о личной жизни

В 2020 году в Украине ходили слухи о том, что Юлия Мендель якобы беременна от Владимира Зеленского. Такие фейки распространили сразу несколько источников.

Кроме того, недавно Юлия Мендель опубликовала новое фото, на котором видна мужская рука. Поэтому бывшая пресс-секретарь президента ответила также на вопрос о том, кому принадлежит рука, лежащая на ее плече на фото.

У меня есть личная жизнь. Было смешно читать, что это рука Кремля, рука Ахметова, рука целой плеяды политиков, – отметила она.

Как пообещала Мендель, имя этого мужчины она обнародует в течение нескольких месяцев. Она добавила, что это в определенной степени публичное лицо и ее возлюбленный.

Новое фото Мендель с мужем / Фото из инстаграма эксречницы президента