Месяц скрывался: на Черниговщине нашли мужчину, который убил женщину на глазах у ее 4 детей
14 декабря 2021 , 11:19Читати новину українською
Источник:ТСН
В селе Кладьковка, что на Черниговщине, мужчина на глазах у детей убил их мать и с тех пор скрывался. Его почти через месяц нашли родственники покойной.
Они обнаружили подозреваемого в хлеву заброшенного дома и позвонили к правоохранителям. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Черниговской области Наталья Слабеняк.
Читайте также Во Львове мужчина убил жену на глазах у 3 маленьких детей: фото
Установили, что 44-летний мужчина почти месяц скрывался в окрестных полях. По его словам, он питался преимущественно яблоками, а спал в емкости из-под удобрений,
– сказала она.
Пресс-секретарь добавила, что полицейские задержали подозреваемого, ему грозит до 15 лет заключения.
Что известно о жутком убийстве
- В селе Кладьковка на Черниговщине 14 ноября мужчина на глазах у четырех детей убил их мать.
- За несколько часов до этого несовершеннолетние звонили в полицию и сообщили, что отец бьет маму.
- Однако копам не удалось помочь, поскольку девочка не назвала точный адрес своего дома.
- Правоохранители прибыли по вызову, обошли несколько домов, но не обнаружили фактов насилия.
- Уже в 1:35 ночи позвонил мужчина, который сообщил, что его сосед убил сожительницу. На месте преступления копы обнаружили тело женщины с признаками насилия. Подозреваемый с места преступления скрылся.
- Преступнику заочно объявили подозрение в убийстве и объявили его в общегосударственный розыск.