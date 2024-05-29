"Мы готовы брать всех": Метинвест предлагает обучение и работу для ветеранов войны

О главных принципах работы с ветеранами войны, возможностях для их адаптации к гражданской жизни, использовании навыков военных на предприятиях рассказал директор департамента корпоративных коммуникаций Группы Метинвест Олег Давыденко на саммите Министерства по делам ветеранов Украины.

Заметим, что саммит "Путь ветерана от военной службы к гражданской жизни" прошел 27 мая в Киеве.

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Мероприятие стало платформой для объединения усилий государственного и общественного секторов, бизнеса, представительств иностранных государств и международных организаций, которые стремятся поддержать ветеранов, ориентированы на их возвращение на предприятия и способствуют адаптации к гражданской жизни.

На саммите рассказали, каким должен быть путь ветерана – от реабилитации до полного восстановления и трудоустройства. Государственный подход предусматривает экономические возможности (получение образования, программы трудоустройства, открытие собственного дела), заботу о здоровье ветерана (психологические помощь и спорт), доступность и прозрачность получения им услуг (Е-услуги).

Мероприятие имело целью расширить группу доноров при Минветеранов по реализации ветеранской политики, обсудить привлечение финансирования, образовательные инициативы и развитие сети ветеранских пространств, а также обменяться опытом по интеграции ветеранов к гражданской жизни.

В частности, Олег Давыденко поделился практиками компании по работе с ветеранами. Кроме него, в панельной дискуссии "Развитие новых навыков и создание новых возможностей для ветеранов как ключевой аспект восстановления Украины" приняли участие представители Минветеранов и Минобразования, Программы развития ООН в Украине, "Укргазвидобування", Международной организации по миграции в Украине, IREX и ветераны.

По словам Олега Давыденко, для Метинвеста война началась в 2014 году, когда в армию было мобилизовано 1% сотрудников. А сейчас количество мобилизованных достигло более 9 тысяч человек, а это каждый шестой работник компании. С войны на предприятия уже вернулось 500 человек.

Те, кто вернулся, нуждаются в адаптации к гражданской жизни для себя и их семей. Это вопрос к тому, какие сервисы есть вокруг, что должен работодатель сделать для сотрудника. И здесь мы многое взяли в домашнюю работу,

– сказал Давыденко.

А именно – последние полтора года компания работает над созданием экосистемы, которая позволяет ветеранам комфортно вернуться на рабочие места. Она основывается на нескольких основных принципах:

первый – ответственность, то есть за работу с ветеранами отвечают руководители всех звеньев;

– ответственность, то есть за работу с ветеранами отвечают руководители всех звеньев; второй – системность. Это означает, что Метинвест внедряет не отдельные, а постоянные проекты по психологической поддержке, дополнительные медосмотры, ветеранские сообщества и т.д;

– системность. Это означает, что Метинвест внедряет не отдельные, а постоянные проекты по психологической поддержке, дополнительные медосмотры, ветеранские сообщества и т.д; третий – это приоритетность. В частности компания провела опрос ветеранов относительно того, какой именно помощи они нуждаются;

Многие люди говорят, что они хотели бы учиться и пройти переквалификацию. То есть они хотят не только роста вверх, но и развития внутри компании как специалистов. Более половины – это очень большая потребность,

– уточнил Олег Давыденко.

четвертый принцип построения экосистемы – справедливость.

"У нас зарплаты, возможности, роста – равны для всех сотрудников. Возможно, это был самый первый запрос от ветеранов – воспринимайте нас как гражданских, не как ветеранов. Не надо особых условий. И это помогает им быть частью коллектива и объединять людей", – добавил Давыденко.

В то же время в компании провели обучение для руководителей, как работать с ветеранами и предотвратить конфликты в коллективе. А для коллективов организовали открытые лекции, что касаются чувствительных для ветеранов тем.

Олег Давыденко также рассказал, как компания применяет навыки, полученные сотрудниками на войне, на гражданских должностях.

Hard skills – если у человека был опыт работы с техникой, то после обучения и адаптации он может работать с определенными видами горно-металлургических установок. Soft skills – это про работу в команде, лидерство, руководящие должности. Это то, что открывается в процессе работы. Есть вопрос перехода от военного опыта к гражданскому, понятному для HR или руководителя предприятия. Это такое важное движение и оно уже занимает время,

– отметил он.

По словам директора по корпоративным коммуникациям Метинвеста, компания создает все условия для того, чтобы ветеран прошел определенный адаптационный период, психологически подготовился к гражданской жизни, получил поддержку коллектива, чтобы переложить военный опыт на гражданскую жизнь и использовать его максимально эффективно.

"Для Метинвеста ветеран и его психологическое состояние – не предостережение, а абсолютная возможность. Человек с новыми знаниями, с военным опытом – то, что нужно в среде промышленных предприятий. Мы имеем 4 тысячи вакансий и готовы брать всех. Мы ждем каждого с рынка, кто готов работать", – подчеркнул Олег Давыденко.

Он уточнил, что компания предоставляет возможности для трудоустройства по большому спектру инженерно-технических специальностей, и при необходимости можно пройти обучение, которое в зависимости от квалификации может длиться от 3-6 месяцев и более.

По инклюзивности, понятно, что промышленные предприятия не так открыты. Доменный цех – это нелегко для человека с определенными ограничениями. Но уже сейчас надо приложить усилия, чтобы были возможности для удаленной работы, работы с любыми цифровыми инструментами, позволяющие работать в большой системе металлургического предприятия,

– пояснил Олег Давыденко.