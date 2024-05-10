Компания Метинвест Ахметова, с почти миллиардом капитальных инвестиций за годы войны, заняла 2-е место в рейтинге крупнейших инвесторов.

К теме Почти 15 миллиардов налогов: Метинвест Ахметова признали примером "белого работодателя"

Сохранение работоспособности активов – инвестиционная стратегия Метинвест

Метинвест был бы чемпионом с большим отрывом, если бы издание составляло этот список в 2021 году. Тот год был рекордно успешным для металлургического бизнеса Рината Ахметова, и 1,3 миллиарда долларов капинвестиций отражали амбиции Метинвеста. Война нанесла компании прямых убытков на 3,5 миллиарда долларов: разрушены крупнейшие меткомбинаты "Азовсталь" и ММК имени Ильича,

– указывают в Forbes.

В пресс-службе компании говорят: инвестиционная стратегия Группы сфокусирована на сохранении работоспособности активов. На это ежегодно выделяют более 300 миллионов долларов. За время войны – 659 миллионов долларов. Также Группа работает над подготовительными этапами ключевых стратегических проектов: на 2024-й запланирован объем капинвестиций на уровне прошлого – около 319 миллионов долларов.

В топ инвестиционных проектов Метинвеста в прошлом году вошли запуск новых лав на предприятиях Покровской угольной группы, модернизация и ремонт камер на "Каметстали" и "Запорожстали", а также энергетические проекты.

Как известно, ранее группу Метинвест СМИ назвали крупнейшим налогоплательщиком в металлургической отрасли и честным работодателем: в прошлом году компания уплатила более 3,2 миллиарда гривен единого соцвзноса, что свидетельствует о высокой "белой" зарплате сотрудников.

В целом же в прошлом году Метинвест перечислил в украинский бюджет 14 миллиардов 614 миллионов 981 тысячу гривен.