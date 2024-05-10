Компанія Метінвест Ахметова, з майже мільярдом капітальних інвестицій за роки війни, посіла 2-ге місце в рейтингу найбільших інвесторів.

До теми Майже 15 мільярдів податків: Метінвест Ахметова визнали прикладом "білого роботодавця"

Збереження працездатності активів – інвестиційна стратегія Метінвест

Метінвест був би чемпіоном із великим відривом, якби видання складало цей список у 2021 році. Той рік був рекордно успішним для металургійного бізнесу Ріната Ахметова, і 1,3 мільярда доларів капінвестицій відображали амбіції Метінвесту. Війна завдала компанії прямих збитків на 3,5 мільярда доларів: зруйновано найбільші меткомбінати "Азовсталь" та ММК імені Ілліча,

– вказують у Forbes.

У пресслужбі компанії кажуть: інвестиційна стратегія Групи сфокусована на збереженні працездатності активів. На це щороку виділяють понад 300 мільйонів доларів. За час війни – 659 мільйонів доларів. Також Група працює над підготовчими етапами ключових стратегічних проєктів: на 2024-й запланований обсяг капінвестицій на рівні минулого – близько 319 мільйонів доларів.

До топу інвестиційних проєктів Метінвесту торік ввійшли запуск нових лав на підприємствах Покровської вугільної групи, модернізація і ремонт камер на "Каметсталі" та "Запоріжсталі", а також енергетичні проєкти.

Як відомо, раніше групу Метінвест ЗМІ назвали найбільшим платником податків у металургійній галузі та чесним роботодавцем: минулого року компанія сплатила понад 3,2 мільярда гривень єдиного соцвнеску, що свідчить про високу "білу" зарплату співробітників.

Загалом же торік Метінвест перерахував до українського бюджету 14 мільярдів 614 мільйонів 981 тисячу гривень.