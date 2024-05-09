Загалом же торік Метінвест перерахував до українського бюджету 14 мільярдів 614 мільйонів 981 тисячу гривень. Про це йдеться у новому проєкті Oboz.ua "Підтримуй чесних", який присвячений культурі сплати податків.

До теми Метінвест Ахметова майже вдвічі збільшив сплату податків до бюджету України

Метінвест ставлять у приклад як "білого роботодавця", адже компанія щороку випускає фінансовий та операційний звіти, а також звітує про свої значущі соціальні проєкти для громад. Такі звіти – обов’язковий елемент комунікації між компанією та нинішніми й майбутніми клієнтами, партнерами, суспільством і державою.

Втім, існують у компанії і проблеми – в основному, через непрозору роботу не лише конкурентів, а й контрагентів.

Частину контрагентів, у яких ми закуповуємо послуги чи товари, податкові органи вважають ризикованими. Ці контрагенти виводять ПДВ, і він не потрапляє до бюджету, як це має бути за законодавством. І замість того, щоб боротися саме з цими ризиковими платниками податків, податкова відмовляє у відшкодуванні ПДВ компаніям, що працюють офіційно та прозоро,

– кажуть у компанії.

Саме тому важливо дотримуватися принципів прозорої та відповідальної роботи, переконані у Метінвесті. І в умовах воєнних дій значення цих принципів зростає, адже прозорі компанії недоотримують відшкодування ПДВ, і це впливає і на обігові кошти компаній, а держава отримує менше податків.

Як відомо, Метінвест Ахметова з 1 травня підвищив зарплати працівникам виробничих і ремонтних підприємств в Україні. Їхні оклади зростуть на 5 – 20%, а за найдефіцитнішими професіями – до 25%.

Найбільше підвищення отримають співробітники з низькими окладами в межах однієї професії та кваліфікації. Крім того, компанія запровадила додаткову командну премію для співробітників: працівники в умовах високої інфляції в країні підвищили свої доходи на 15%.