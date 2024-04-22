Серед найбільших за обсягом відрахувань – плата за користування надрами, що зросла в 7,5 раза проти першого кварталу 2023 року – до 1,3 мільярда гривень. Також Група збільшила сплату податку на доходи фізичних осіб на 22% – до 791 мільйона гривень.

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Крім того, Метінвест перерахував до бюджету 870 мільйонів гривень єдиного соціального внеску, що на 20% перевищує показники першого кварталу 2023 року.

Водночас українські підприємства Метінвесту в січні-березні 2024 року сплатили 407 мільйонів гривень податку на прибуток. Плата за землю зросла на 8% проти аналогічного періоду 2023 року – до 312 мільйонів гривень, а екологічний податок – на 34%, до 182 мільйонів гривень.

Попри війну в Україні й безліч несприятливих для бізнесу чинників нам вдалося досягти позитивної динаміки відрахувань. Це результат роботи нашої команди з підвищення ефективності в усіх напрямах та перебудови компанії до нових умов. Як найбільший платник податків у галузі ми усвідомлюємо, що від нашої стабільної роботи залежить економіка прифронтових регіонів та всієї країни, а також спроможність підтримувати армію та українців. І робитимемо все, щоб і надалі долати всі випробування воєнного часу на шляху до перемоги,

– зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Нагадаємо, у 2023 році Група Метінвест сплатила 14,6 мільярда гривень податків до бюджету України.