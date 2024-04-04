Університет заснувала Група Метінвест у червні 2020 року, зазначає 24 Канал. Він мав розпочати свою роботу у серці металургії – Маріуполі. Але повномасштабне вторгнення змінило плани. Тож, у 2022 році пройшов перший набір студентів вже в Києві.

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Сучасний погляд на технічну освіту

Університет заснувала Група Метінвест у червні 2020 року. Перший набір студентів пройшов у 2022 році у Києві.

"Влітку 2022 року ми вирішили, що не зважаючи на це все, "Метінвест Політехніці" бути. І вона може відіграти роль не тільки у відбудові Маріуполя, відбудові Метінвесту, але і всієї України, тому ми зробили цей перший набір. Спочатку почали онлайн працювати викладачі зі студентами, потім ми зробили офлайн-сесії, навіть на наших підприємствах, навіть під ракетними обстрілами вони продовжували навчатись і сьогодні я пишаюсь всіма цими випускниками, нашими викладачами за те, що вони зробили це", – каже генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Тут дуже професійні викладачі, вони йдуть в ногу з часом, всі первинні інновації, все доводиться, завжди є робочі приклади. Це додатковий плюс, також можливий розвиток в кар'єрному рості, також в особистому,

– ділиться враженнями від навчання випускник закладу Дмитро Осадчий.

Студенти навчались за 11 освітніми програмами

Студенти навчалися за 11 освітніми програмами. Всі вони акредитовані національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Зі 143 магістрів 89 склали атестацію на відмінно, а 35 студентів – отримали дипломи з відзнакою. Обрані спеціальності охоплювали всі провідні профільні напрямки.

"Дуже приємно, що бізнес в Україні й освітянський бізнес розвивається, тому що університети – це формування майбутнього України. Цей університет пройшов 5 акредитаційних процедур і отримав акредитацію з цих програм, тобто вони відповідають стандартам і мають належний рівень, можуть випускати, Національне агентство це підтвердило", – стверджує голова Національного агентства із забезпечення якості освіти Андрій Бутенко.

Головна мета проєкту – поява в Україні вищої технічної освіти європейського рівня

Більшість випускників – співробітники підприємств Метінвесту, що планують і надалі розвиватися у професії, кар'єрно зростати, залишаючись надійною опорою України. Під час навчання студенти пройшли понад 200 лекцій, понад 500 практик і офлайнові сесії – понад 200 годин практикумів на підприємствах Метінвесту в Кам'янському, Запоріжжі та Кривому Розі.

У нас є декілька форм занять – це онлайн-форма, також ми застосовуємо офлайн-сесії на підприємствах, що дуже важливо для практичного застосування знань. Для того, щоб ми могли перевірити, яким чином вони цими знаннями оволодіють, навички, які в них є. І третє – ми проводимо, так звані короткі сесії для того, щоб залучити професіоналів з певного напрямку,

– пояснює ректор "Метінвест Політехніки" Олександр Поважний.

"Метінвест Політехніка" – це університет майбутнього, який надає нові широкі можливості для молоді, використовує сучасні цифрові системи та платформи в навчанні. Головна мета проєкту – поява в Україні вищої технічної освіти європейського рівня. Найкращим випускника Група Метінвест гарантує перше робоче місце, кар'єрне зростання, фінансову та інші мотивації. До слова, зараз триває другий набір студентів до вишу.