Университет основала Группа Метинвест в июне 2020 года, отмечает 24 Канал. Он должен был начать свою работу в сердце металлургии – Мариуполе. Но полномасштабное вторжение изменило планы. Поэтому, в 2022 году прошел первый набор студентов уже в Киеве.

Читайте также Несмотря на войну, Метинвест Ахметова в 2023 году начал производство 25 новых видов продукции

Современный взгляд на техническое образование

Университет основала Группа Метинвест в июне 2020 года. Первый набор студентов прошел в 2022 году в Киеве.

"Летом 2022 года мы решили, что несмотря на это все, "Метинвест Политехнике" быть. И она может сыграть роль не только в восстановлении Мариуполя, восстановлении Метинвеста, но и всей Украины, поэтому мы сделали этот первый набор. Сначала начали онлайн работать преподаватели со студентами, потом мы сделали офлайн-сессии, даже на наших предприятиях, даже под ракетными обстрелами они продолжали учиться. И сегодня я горжусь всеми этими выпускниками, нашими преподавателями за то, что они сделали это", – говорит генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Здесь очень профессиональные преподаватели, они идут в ногу со временем, все первичные инновации, все доводится, всегда есть рабочие примеры. Это дополнительный плюс, также возможно развитие в карьерном росте, также в личном,

– делится впечатлениями от обучения выпускник заведения Дмитрий Осадчий.

Студенты учились по 11 образовательным программам

Студенты учились по 11 образовательным программам. Все они аккредитованы национальным агентством по обеспечению качества высшего образования. Из 143 магистров 89 сдали аттестацию на отлично, а 35 студентов – получили дипломы с отличием. Выбранные специальности охватывали все ведущие профильные направления.

"Очень приятно, что бизнес в Украине и образовательный бизнес развивается, потому что университеты – это формирование будущего Украины. Этот университет прошел 5 аккредитационных процедур и получил аккредитацию по этим программам, то есть они соответствуют стандартам и имеют надлежащий уровень, могут выпускать, Национальное агентство это подтвердило", – утверждает председатель Национального агентства по обеспечению качества образования Андрей Бутенко.

Главная цель проекта – появление в Украине высшего технического образования европейского уровня

Большинство выпускников – сотрудники предприятий Метинвеста, которые планируют и в дальнейшем развиваться в профессии, карьерно расти, оставаясь надежной опорой Украины. Во время обучения студенты прошли более 200 лекций, более 500 практик и офлайновые сессии – более 200 часов практикумов на предприятиях Метинвеста в Каменском, Запорожье и Кривом Роге.

У нас есть несколько форм занятий – это онлайн-форма, также мы применяем офлайн-сессии на предприятиях, что очень важно для практического применения знаний. Для того чтобы мы могли проверить, каким образом они этими знаниями овладеют, навыки, которые у них есть. И третье – мы проводим, так называемые короткие сессии для того, чтобы привлечь профессионалов по определенному направлению,

– объясняет ректор "Метинвест Политехники" Александр Поважный.

"Метинвест Политехника" – это университет будущего, который предоставляет новые широкие возможности для молодежи, использует современные цифровые системы и платформы в обучении. Главная цель проекта – появление в Украине высшего технического образования европейского уровня. Лучшим выпускника Группа Метинвест гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации. К слову, сейчас продолжается второй набор студентов в вуз.