Несмотря на российское полномасштабное вторжение, продолжающееся в Украине уже почти два года, предприятия Группы наладили выпуск новой продукции. В том числе частично компенсировали производство активов во временно оккупированном Мариуполе.

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"Больше всего новых продуктов освоено в сегменте полуфабрикатов, горячекатаного рулонного и сортового проката (по 7), а также холоднокатаного и оцинкованного рулонного проката (по 2)", – рассказали в Метинвесте.

Львиная доля новой продукции пришлась на комбинаты "Запорожсталь" и "Каметсталь". Два вида новых продуктов освоил производитель оцинкованного проката Группы – "Юнистил".

Полуфабрикаты

Комбинат "Запорожсталь" начал выпуск слябов различных размеров из марок стали S235, S275, S355. Эта продукция поставляется на европейские активы Метинвеста, где из нее изготавливают горячекатаный толстый лист и рулоны.

А "Каметсталь" освоила производство двух видов квадратной заготовки –непрерывнолитой и горячекатаной – из новых марок стали и с повышенными требованиями к структуре и свойствам. Теперь комбинат использует такие полуфабрикаты для собственного производства сортового проката и катанки, а также поставляет их клиентам в Украине и Европе.

Горячекатаный, холоднокатаный и оцинкованный рулон и лист

"Запорожсталь" начала выпуск семи видов проката для строительной и машиностроительной отраслей по европейским, американским и украинским стандартам. В частности, комбинат наладил производство рулонной продукции марки S355J2 по европейскому стандарту EN 10025-2 и его украинскому аналогу ДСТУ EN 10025-2. Продукция прошла испытания и получила подтверждение соответствия от международного центра сертификации. Горячекатаный прокат из стали S355J2 запорожского производства уже успешно поставляется в Польшу, Румынию и другие европейские страны.

Также "Запорожсталь" в этом году освоила производство холоднокатаного рулона из конструкционных марок стали S320GD и S350GD, предназначенного для оцинкования. Ранее такой полуфабрикат для нанесения защитного покрытия поставлял ММК имени Ильича.

Налаживание выпуска этой продукции на "Запорожстали" позволило "Юнистилу" возобновить изготовление и поставку конструкционного оцинкованного рулона, используемого в производстве строительных металлоконструкций,

– объяснили в компании.

Кооперация "Запорожстали" и "Юнистила" усилилась и за счет другого направления сотрудничества. В 2023 году в цехе холодной прокатки комбината завершился процесс освоения технологии резки оцинкованных рулонов на листы, что позволило значительно увеличить объемы реализации такой продукции на внутреннем рынке.

Сортовой прокат

Новинки в этом сегменте – заслуга работников комбината "Каметсталь". Предприятие начало производство стальных мелющих шаров диаметром 25 и 100 миллиметров, а также профиля СВП27 для горно-металлургического комплекса.

Также комбинат выпустил два вида катанки:

диаметром 7,5 миллиметров из марки SAE 1008 по американскому стандарту

и из европейской стали С80D2 диаметром 8 миллиметров.

Изделия используются для перетяжки в проволоку, изготовления канатов и метизной продукции.

Кроме того, "Каметсталь" начала производство арматуры диаметром 36 миллиметров класса А500С. Такой прокат востребован при реализации ответственных строительных и инфраструктурных проектов и применяется для возведения мостов, укрытий и многоэтажных сооружений.

А для предприятий машиностроительной отрасли металлургический комбинат наладил серийное изготовление горячекатаного круглого проката диаметром 42 миллиметра, используемого для создания деталей и конструктивных элементов механизмов и машин.