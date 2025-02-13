Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта, опубликованную на сайте Верховной Рады. Известно, что в целом законопроект №12457 приняли голосами 313 депутатов.

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Что известно об указе президента

Объяснительная записка документа свидетельствует о том, что в течение 8 месяцев только 25% граждан, имеющих статус ограниченно пригодных, прошли повторный осмотр. Это сделало невозможным выполнение нормы закона в определенный срок.

Еще в апреле 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, отменивший статус "ограниченно пригодный", он предусматривает наличие только двух категорий годности к военной службе - "пригодный" и "непригодный".

Заметим, что забронированные граждане, получившие статус "ограниченно пригодных", тоже должны пройти повторную медицинскую проверку.

Обратите внимание! В приложении Резерв+ запустили новую услугу по получению электронных направлений на военно-врачебную комиссию.