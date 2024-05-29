"Ми готові брати всіх": Метінвест пропонує навчання та роботу для ветеранів війни

Про головні принципи роботи з ветеранами війни, можливості для їхньої адаптації до цивільного життя, використання навичок військових на підприємствах розповів директор департаменту корпоративних комунікацій Групи Метінвест Олег Давиденко на саміті Міністерства у справах ветеранів України.

Зауважимо, що саміт "Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя" пройшов 27 травня у Києві.

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Захід став платформою для об'єднання зусиль державного й громадського секторів, бізнесу, представництв іноземних країн і міжнародних організацій, які прагнуть підтримати ветеранів, орієнтовані на їхнє повернення на підприємства та сприяють адаптації до цивільного життя.

На саміті розповіли, яким має бути шлях ветерана – від реабілітації до повного відновлення та працевлаштування. Державний підхід передбачає економічні можливості (здобуття освіти, програми працевлаштування, відкриття власної справи), турботу про здоров'я ветерана (психологічні допомога та спорт), доступність та прозорість отримання ним послуг (Е-послуги).

Захід мав на меті розширити групу донорів при Мінветеранів із реалізації ветеранської політики, обговорити залучення фінансування, освітні ініціативи та розвиток мережі ветеранських просторів, а також обмінятися досвідом щодо інтеграції ветеранів до цивільного життя.

Зокрема, Олег Давиденко поділився практиками компанії щодо роботи з ветеранами. Крім нього, в панельній дискусії "Розвиток нових навичок та створення нових можливостей для ветеранів як ключовий аспект відновлення України" взяли участь представники Мінветеранів та Міносвіти, Програми розвитку ООН в Україні, "Укргазвидобування", Міжнародної організації з міграції в Україні, IREX та ветерани.

За словами Олега Давиденка, для Метінвесту війна почалася у 2014 році, коли до армії було мобілізовано 1% співробітників. А зараз кількість мобілізованих сягнула понад 9 тисяч людей, а це кожен шостий працівник компанії. З війни на підприємства вже повернулося 500 людей.

Ті, хто повернувся, потребують адаптації до цивільного життя для себе та їхніх родин. Це питання до того, які сервіси є навколо, що має працедавець зробити для співробітника. І тут ми багато чого взяли в домашню роботу,

– сказав Давиденко.

А саме – останні півтора року компанія працює над створенням екосистеми, яка дає змогу ветеранам комфортно повернутися на робочі місця. Вона ґрунтується на кількох основних принципах:

перший – відповідальність, тобто за роботу з ветеранами відповідають керівники всіх ланок;

– відповідальність, тобто за роботу з ветеранами відповідають керівники всіх ланок; другий – системність. Це означає, що Метінвест впроваджує не окремі, а постійні проєкти з психологічної підтримки, додаткові медогляди, ветеранські спільноти тощо;

– системність. Це означає, що Метінвест впроваджує не окремі, а постійні проєкти з психологічної підтримки, додаткові медогляди, ветеранські спільноти тощо; третій – це пріоритетність. Зокрема компанія провела опитування ветеранів щодо того, якої саме допомоги вони потребують;

Багато людей говорять, що вони хотіли б навчатися та пройти перекваліфікацію. Тобто вони хочуть не лише зростання вгору, а й розвитку всередині компанії як спеціалістів. Більше ніж половина – це дуже велика потреба,

– уточнив Олег Давиденко.

четвертий принцип побудови екосистеми – справедливість.

"У нас зарплати, можливості, зростання – рівні для всіх співробітників. Можливо, це був найперший запит від ветеранів – сприймайте нас як цивільних, не як ветеранів. Не треба особливих умов. І це допомагає їм бути частиною колективу та об'єднувати людей", – додав Давиденко.

Водночас у компанії провели навчання для керівників, як працювати з ветеранами та запобігти конфліктам у колективі. А для колективів організували відкриті лекції, що стосуються чутливих для ветеранів тем.

Олег Давиденко також розповів, як компанія застосовує навички, здобуті співробітниками на війні, на цивільних посадах.

Hard skills – якщо в людини був досвід роботи з технікою, то після навчання та адаптації вона може працювати з певними видами гірничо-металургійних установок. Soft skills – це про роботу в команді, лідерство, керівні посади. Це те, що відкривається в процесі роботи. Є питання переходу від військового досвіду до цивільного, зрозумілого для HR чи керівника підприємства. Це такий важливий рух і він вже займає час,

– зазначив він.

За словами директора з корпоративних комунікацій Метінвесту, компанія створює всі умови для того, щоб ветеран пройшов певний адаптаційний період, психологічно підготувався до цивільного життя, дістав підтримку колективу, щоб перекласти військовий досвід на цивільне життя і використовувати його максимально ефективно.

"Для Метінвесту ветеран і його психологічний стан – не застереження, а абсолютна можливість. Людина з новими знаннями, з військовим досвідом – те, що потрібно в середовищі промислових підприємств. Ми маємо 4 тисячі вакансій і готові брати всіх. Ми чекаємо на кожного з ринку, хто готовий працювати", – підкреслив Олег Давиденко.

Він уточнив, що компанія надає можливості для працевлаштування за великим спектром інженерно-технічних спеціальностей, і за потреби можна пройти навчання, яке залежно від кваліфікації може тривати від 3-6 місяців і більше.

Щодо інклюзивності, зрозуміло, що промислові підприємства не так відкриті. Доменний цех – це нелегко для людини з певними обмеженнями. Але вже зараз треба докласти зусиль, щоб були можливості для віддаленої роботи, роботи з будь-якими цифровими інструментами, що дають змогу працювати в великій системі металургійного підприємства,

– пояснив Олег Давиденко.