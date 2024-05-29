Заметим, что саммит "Путь ветерана от военной службы к гражданской жизни" прошел 27 мая в Киеве.

Читайте также Forbes назвал Метинвест Ахметова одним из крупнейших инвесторов в Украину во время войны

Мероприятие стало платформой для объединения усилий государственного и общественного секторов, бизнеса, представительств иностранных государств и международных организаций, которые стремятся поддержать ветеранов, ориентированы на их возвращение на предприятия и способствуют адаптации к гражданской жизни.

На саммите рассказали, каким должен быть путь ветерана – от реабилитации до полного восстановления и трудоустройства. Государственный подход предусматривает экономические возможности (получение образования, программы трудоустройства, открытие собственного дела), заботу о здоровье ветерана (психологические помощь и спорт), доступность и прозрачность получения им услуг (Е-услуги).

Мероприятие имело целью расширить группу доноров при Минветеранов по реализации ветеранской политики, обсудить привлечение финансирования, образовательные инициативы и развитие сети ветеранских пространств, а также обменяться опытом по интеграции ветеранов к гражданской жизни.

В частности, Олег Давыденко поделился практиками компании по работе с ветеранами. Кроме него, в панельной дискуссии "Развитие новых навыков и создание новых возможностей для ветеранов как ключевой аспект восстановления Украины" приняли участие представители Минветеранов и Минобразования, Программы развития ООН в Украине, "Укргазвидобування", Международной организации по миграции в Украине, IREX и ветераны.

По словам Олега Давыденко, для Метинвеста война началась в 2014 году, когда в армию было мобилизовано 1% сотрудников. А сейчас количество мобилизованных достигло более 9 тысяч человек, а это каждый шестой работник компании. С войны на предприятия уже вернулось 500 человек.

Те, кто вернулся, нуждаются в адаптации к гражданской жизни для себя и их семей. Это вопрос к тому, какие сервисы есть вокруг, что должен работодатель сделать для сотрудника. И здесь мы многое взяли в домашнюю работу,

– сказал Давыденко.

А именно – последние полтора года компания работает над созданием экосистемы, которая позволяет ветеранам комфортно вернуться на рабочие места. Она основывается на нескольких основных принципах:

первый – ответственность, то есть за работу с ветеранами отвечают руководители всех звеньев;

– ответственность, то есть за работу с ветеранами отвечают руководители всех звеньев; второй – системность. Это означает, что Метинвест внедряет не отдельные, а постоянные проекты по психологической поддержке, дополнительные медосмотры, ветеранские сообщества и т.д;

– системность. Это означает, что Метинвест внедряет не отдельные, а постоянные проекты по психологической поддержке, дополнительные медосмотры, ветеранские сообщества и т.д; третий – это приоритетность. В частности компания провела опрос ветеранов относительно того, какой именно помощи они нуждаются;

Многие люди говорят, что они хотели бы учиться и пройти переквалификацию. То есть они хотят не только роста вверх, но и развития внутри компании как специалистов. Более половины – это очень большая потребность,

– уточнил Олег Давыденко.

четвертый принцип построения экосистемы – справедливость.

"У нас зарплаты, возможности, роста – равны для всех сотрудников. Возможно, это был самый первый запрос от ветеранов – воспринимайте нас как гражданских, не как ветеранов. Не надо особых условий. И это помогает им быть частью коллектива и объединять людей", – добавил Давыденко.

В то же время в компании провели обучение для руководителей, как работать с ветеранами и предотвратить конфликты в коллективе. А для коллективов организовали открытые лекции, что касаются чувствительных для ветеранов тем.

Олег Давыденко также рассказал, как компания применяет навыки, полученные сотрудниками на войне, на гражданских должностях.

Hard skills – если у человека был опыт работы с техникой, то после обучения и адаптации он может работать с определенными видами горно-металлургических установок. Soft skills – это про работу в команде, лидерство, руководящие должности. Это то, что открывается в процессе работы. Есть вопрос перехода от военного опыта к гражданскому, понятному для HR или руководителя предприятия. Это такое важное движение и оно уже занимает время,

– отметил он.

По словам директора по корпоративным коммуникациям Метинвеста, компания создает все условия для того, чтобы ветеран прошел определенный адаптационный период, психологически подготовился к гражданской жизни, получил поддержку коллектива, чтобы переложить военный опыт на гражданскую жизнь и использовать его максимально эффективно.

"Для Метинвеста ветеран и его психологическое состояние – не предостережение, а абсолютная возможность. Человек с новыми знаниями, с военным опытом – то, что нужно в среде промышленных предприятий. Мы имеем 4 тысячи вакансий и готовы брать всех. Мы ждем каждого с рынка, кто готов работать", – подчеркнул Олег Давыденко.

Он уточнил, что компания предоставляет возможности для трудоустройства по большому спектру инженерно-технических специальностей, и при необходимости можно пройти обучение, которое в зависимости от квалификации может длиться от 3-6 месяцев и более.

По инклюзивности, понятно, что промышленные предприятия не так открыты. Доменный цех – это нелегко для человека с определенными ограничениями. Но уже сейчас надо приложить усилия, чтобы были возможности для удаленной работы, работы с любыми цифровыми инструментами, позволяющие работать в большой системе металлургического предприятия,

– пояснил Олег Давыденко.