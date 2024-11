Накапливали их более 20 лет: сколько у России может быть межконтинентальных ракет

В арсенале России может быть более 500 баллистических ракет различных типов. Она накапливала их более 20 лет. Удар по Днепру, отмечают аналитики, мог быть репетицией ядерного удара.

Аналитики Defence Express предполагают, что утренний обстрел Днепра с применением межконтинентальной баллистической ракеты может быть тренировкой России перед потенциальным ядерным ударом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

Какой у России арсенал таких ракет

Опираясь на данные The Military Balance 2024, справочника Bulletin of the Atomic Scientists по ядерному арсеналу РФ, а также сборника SIPRI Yearbook 2024, эксперты подсчитали, что по состоянию на начало 2024 года российский арсенал насчитывал 521 межконтинентальную баллистическую ракету наземного и морского базирования.

Отмечается, что накопление такого арсенала продолжалось около 20 лет. Речь идёт о:

34 МБР типа РС-20 "Воевода" (развертывание стартовало еще в 1988-м);

60 МБР типа РС-12М "Тополь-М" (развертывание стартовало в 1997-м);

18 МБР РС-12М1 "Тополь-М" (развертывание стартовало в 2006-м);

180 МБР РС-24 "Ярс" в шахтном варианте (развертывание стартовало в 2010-м);

24 МБР РС-24 "Ярс" в мобильном варианте (развертывание стартовало в 2014-м);

неизвестное количество МБР "Сармат";

около восьми ракет "Авангард".

Для размещения на 12 подводных крейсерах россияне имеют 192 баллистические ракеты:

112 РСМ-56 (или Р-30) "Булава" (развертывание стартовало в 2012-м);

80 единиц РСМ-54 "Синева" (развертывание стартовало в 2007-м).

Аналитики предупреждают, что такие запуски могут быть как демонстрацией силы, так и частью психологического давления на Украину и ее партнеров. Возможно, Россия даже репетирует ядерный удар.

Напоминаем, утром 21 ноября Россия запустила по Днепру межконтинентальную ракету без боевого заряда. Обошлось без существенных повреждений. Эксперты предполагают, что это была новая российская ракета РС-26 "Рубеж", запущенная из Астраханской области и имеющая колоссальную скорость и ударную силу: в частности, она способна нести ядерные заряды.