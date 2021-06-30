Прибыль получает Лукашенко и его окружение, – журналист про черный рынок в Беларуси

Белорусские журналисты опубликовали расследование, доказывающее, что Александр Лукашенко контролирует большую часть бизнеса в стране. Кроме того, весь строитель бизнес принадлежит окружению диктатора.

Все крупные строительные проекты реализуются исключительно через самопровозглашенного президента Лукашенко. Об этом в эфире программы WTF рассказал белорусский журналист Змицер Мицкевич.

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Лукашенко контролирует черный рынок Беларуси

Он отметил также, что белорусский самопровозглашенный президент контролирует весь наркотрафик в стране. Эта тема должна вскоре приобрести огласку.

Схемы можно описывать долго. Но все сосредоточено на том, чтобы прибыль получал именно Лукашенко, его приближенные люди,

– подчеркнул журналист.

Весь черный рынок контролируется властями и одним конкретным человеком. В частности, речь идет о торговле людьми и оружием – все проходит через одного человека. "Где не копнуть везде будет след людей подконтрольных Лукашенко", – пояснил Мицевич.

Полный выпуск программы WTF за 29 июня: смотрите видео

Расследование журналистов о состоянии диктатора

Оппозиционный белорусский телеграм-канал NEXTA обнародовал вторую часть расследования об Александре Лукашенко 28 мая 2021 года. В "Золотом дне" идет речь о близком окружении Лукашенко, которое обогащается вместо народа.

Кроме того, в фильме объяснили теневые схемы родных и друзей белорусского диктатора. Ему удалось сделать из Беларуси "страну-прокладку".