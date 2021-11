Министры обороны установят прямую линию: Алиев и Пашинян согласились встретиться в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян согласились встретиться. Их разговор состоится в Брюсселе уже 15 декабря.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что встреча состоится "на полях" саммита Восточного партнерства. Соответствующее решение приняли после ряда телефонных переговоров.

Кроме того, между министрами обороны Армении и Азербайджана установят прямую линию. Она станет механизмом предотвращения инцидентов.

Обострение между Арменией и Азербайджаном

Ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном осложнилась 15 ноября. Пресс-служба Министерства обороны Азербайджана сообщила об обстреле со стороны армянской стороны. Говорилось, что в эпицентр огня попали населенные пункты в 4 районах страны.

Между тем в Минобороны Армении 16 ноября сообщили, что "подразделения Вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские позиции". Пашинян заявил, что армия Азербайджана вторглась на территорию страны. Из-за этого Совет безопасности Армении провел несколько внеплановых совещаний.

По состоянию на 17 ноября Армения сообщила о погибшем солдате и 12 пленных.

Азербайджан – о 7 погибших и 10 раненых.

Публикация Charles Michel:

Following my phone calls with @presidentaz and @NikolPashinyan a meeting will take place in December in Brussels in the margins of EAP summit. A direct line has been established between defence ministers of both countries.