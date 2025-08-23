По случаю 160-й годовщины со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого, мы решили отдать дань уважения этой великой фигуре. Его послания к украинскому народу и сегодня актуальны, поскольку народ призван сопротивляться и освободиться от коварного врага. То, что сегодня происходит, подтверждает, что это жестокая, бессмысленная и циничная агрессия со стороны России.

Андрей Шептицкий – герой своей эпохи

Каждая эпоха порождает своих героев. Церковь также нуждается в духовных наставниках, которые могли бы сопровождать верующих людей на их пути. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Первые десятилетия 20 века были тяжелой эпохой и отличились трагическими событиями. Новые вызовы, которые встали перед миром, и большие проблемы, охватившие человечество, требовали также выдающихся лидеров. Провидение подарило Украинской греко-католической церкви великого епископа, который прослужил почти 45 лет и был неисчерпаемым источником силы, благодаря которой УГКЦ сумела противостоять и пережить злейшие преследования, что осуществлялись против нее.

Праведный Андрей Шептицкий – это выдающаяся и многогранная личность, которая в течение длительного периода была мудрым наставником. Основой из его пастырских действий была верность византийскому обряду, оставаясь вместе с католической церковью и Папой Римским.

Существование Украинской греко-католической церкви произошло благодаря его вере, мужеству и непоколебимой надежде. Своим пасторальным выбором, который был привязан к тогдашней реальности и одновременно динамично спроектирован на будущее, он осуществлял важное влияние на украинский народ.

Также в его произведениях и проповедях отчетливо освещается мудрость. Каждое вмешательство митрополита имело целью заставить людей активно расти в вере и сопровождать их в религиозной деятельности, в милосердии непоколебимом предрассудками, сознательными в доверии к Богу и преданности Богоматери и святым. Он внушил верующим любовь к Родине, приверженность к семейному единству, к воспитанию и наставлению молодежи, к христианской солидарности с бедными. Поддерживал развитие сельского хозяйства как источника экономического благосостояния, обеспечивающего достойную жизнь. Митрополит работал над восстановлением и приумножением архитектурного, художественного и исторического наследия Украины.

С человеческой точки зрения, фигура Андрея Шептицкого является привлекательной тем, что он жил своим призванием, проповедуя евангельское послание доступным для всех. Это человек с большой душой, высоким интеллектом и равновесием, который посвятил свои способности и сердце служению Церкви. Он с четкостью и смелостью посвятил свою пастырскую деятельность духовному, культурному и организационному обновлению греко-католической церкви в Украине и диаспоре.

С этой целью Шептицкий поддерживал монахов-студитов, которые были верны аутентичной восточной традиции, и защищал идентичность своей Церкви, освобождая ее от всех форм литургического гибридизма латинского происхождения, которые размножились за последнее столетие и не соответствовали ее византийским корням.

Для удовлетворения потребностей граждан, особенно беднейших, он в 1904 году присоединился к основанию во Львове больницы, которая функционирует и сегодня.

Для закрепления исторической памяти людей в 1913 году Шептицкий открыл Национальный музей и библиотеку и был инициатором различных социально-культурных и благотворительных фондов.

Следует также подчеркнуть его откровенность к ордену отцов Редемптористов, принимая с искренностью священнослужителей, в частности латинского происхождения, которые приносили добро среди украинцев как в Новом Свете, так и на Родине.

Он жил своей верностью Кресту, как в знакомом выражении "A cruce salus", которым Христос призывал каждого христианина быть "в мире", но не от "мира". Он был человеком дела и знал, как найти пищу в молитве, медитации и покаянии. В своем сердце митрополит оставался верным монахом на протяжении всей жизни, даже когда был епископом. В 1923 году он написал: "Я монах и не хочу ничего больше, чем остаться в монастыре, в мире и покаянии на протяжении всей жизни".

В своем комментарии к Правилу Святого Василия митрополит перечислил ключевые темы василианского аскета: смерть, смирение, любовь к Богу и к ближнему вплоть до мученичества. Со времен семинарии он проявил большое трудолюбие и упорство, которые потом, в священническом служении, созрели до настоящей страсти добра души.

Он был человеком сильным в молитве, глубоком воспоминании, покаянии, милосердии и смирении, терпении во многих моральных и физических страданиях, которых Шептицкий испытал, горячей любви к Церкви, к своему народу и ко всему Востоку.

Как Шептицкий шел против большевистского режима?

Митрополит Андрей Шептицкий в своих пастырских посланиях оставил драгоценные поучения и размышления на разные духовные и социальные темы. Он предложил воспитательные и организационные модели, которые гармонично сочетают западный и восточный опыт. Они четко разоблачают предприимчивого и неустанного священника и человека, неудержимого апостола и миссионера единства, сумевшего соединить настоящую апостольскую и благотворительную деятельность, внутреннюю сущность человека, жизнь в молитве и аскетизм.

В пастырском письме 1936 года "Предостережение перед коммунизмом" митрополит четко выражает свою позицию: как избавиться от идеологии и практики большевистского режима, начиная с самого низа. Одинаково он критикует и капитализм. Шептицкий убеждал, что христианские ценности могут противодействовать марксистской идеологии и опасности капиталистической системы, которую он считал аберрантной.

Митрополит Шептицкий откровенно обвинял большевиков в большом голоде и более 4 миллионов погибших советской Украины. Он повторял, что сотрудничество с коммунистами означает поддержку эксплуататорской и угнетающей экономической системы и прогнозировал таким людям ненастоящий и недостижимый рай. Он писал, что социальный вопрос, находящийся в руках коммунистов, является большой угрозой для Церкви и всего человечества.

Митрополит жил в исторических обстоятельствах, которые отличились тревогой, неуверенностью, материальной и духовной нищетой, которые и трудно описать. До открытия Второго Ватиканского Собора он стал распространителем смелых пастырских действий по свободе религии и эмансипации народов. Он облегчил страдания своего народа и решающе способствовал выживанию греко-католической церкви в Галичине, не вмешиваясь при этом в партийные или националистические споры.

После распада Австро-Венгерской Империи и во время Второй мировой войны он ради своего народа полностью идентифицировал себя с ним, поддерживая его справедливое стремление к независимости и образованию суверенного государства, согласно тезису президента Вильсона: "Каждый народ имеет право на свое суверенное самоопределение".

Многочисленные свидетельства показывают, что митрополит был гуманным и отзывчивым человеком. Со всеми, кто приближался к нему во время войны или в мирное время, будь то христианин, еврей, неверующий или атеист, митрополит вел себя по-братски. Это противоречит обвинению в том, что он делал "выборочную благотворительность".



Андрей Шептицкий в 1920-е годы / Фото из семейного архива Шептицких

Митрополит был полиглотом и неутомимым пастором, полным любви и милосердия ко всем своим верующим, даже тем, кто по экономическим или политическим причинам должен был покинуть Родину и эмигрировать. Во время своих визитов за рубежом он проповедовал слова поддержки и надежды, чтобы диаспора оставалась объединенной: только таким образом она могла сохранить свою национальную, культурную и религиозную идентичность. Митрополит стимулировал интеграцию украинских иммигрантов в принимающих странах, избегая форм геттоизации или маргинализации.

Он был храбрым человеком и одновременно рассудительным, скромным и предприимчивым, Шептицкий отличился глубоким уважением к мнениям других. Он был одарен замечательной способностью слушать, терпением и упорством в достижении своих целей, он знал, как глубоко зацепить своих собеседников. Его слаженность и интеллектуальная честность вызывали восхищение всех, с целью привлечь внимание властей и прессы, даже стран, которые непосредственно не были задействованы или заинтересованы в украинском вопросе.

Для своей пастырской деятельности на Галичине Шептицкий черпал вдохновение из римского социального обучения магистерум. Он стал ярким примером союза с Римом, о котором информировал во время своей работы, оставаясь верным своей уязвимости восточного славянина. В самые мрачные моменты преследования его вера позволила греко-католической церкви оставаться верной Христу и римскому престолу на земле вплоть до мученической смерти.

Почему Шептицкого обвиняли в сотрудничестве с нацистской Германией и почему это – неправда

Митрополит осознавал, что епископ не может быть посторонним к условиям жизни, несправедливости и страданий людей в целом. Изолированный от мира и практически не зная условий нацистской Германии, он, как и многие украинцы, представлял приход Вермахта как освобождение от русской оккупации и, когда немцы захватили Львов, он лично прислал благодарность Гитлеру, как освободителю.

Вскоре Шептицкий понял, что его доверие было напрасным. Нацисты, представляя себя христианами, установили такой же жесткий режим, как и советский, и продолжали преследование и истребление евреев в Украине. Своими проповедями митрополит безуспешно пытался открыть глаза молодежи, призывая не спутываться с эсэсовцами.

Несмотря на риски для собственной жизни, он не думал о себе, а спас более 150 евреев, пряча их в разных монастырях своей архиепархии. Даже в таких условиях митрополит Андрей героически жил важнейшей христианской добродетелью – любовью.

Впоследствии историки долгое время обвиняли его в неоднозначности и едва ли не в сотрудничестве с гитлеровскими оккупантами. Однако в последние десятилетия критика постепенно приобрела более уравновешенный характер. Не менее сложным был выбор и папы Пия XII в отношении евреев – протестовать публично, провоцируя обострение нацистских преследований, или молчать и спасать как можно больше евреев и тем самым усиливать негативные суждения историков?

Осуждая фигуру Шептицкого, следует учитывать исторический контекст, в котором он жил и работал. Были бы напрасными перед лицом жестокого оружия осуждения греко-католического епископа такими, как они были для папы Пия XII.

Последние годы своей пастырской жизни Шептицкий настойчиво и страстно призывал украинцев к национальному и религиозному единству. Провозглашал, что главная миссия для духовенства, как православного, так и греко-католического, – сделать все возможное, чтобы понять друг друга и способствовать построению религиозного и национального единства украинского народа. Советская оккупация 1944 года положила конец благородному замыслу митрополита.

Умер Шептицкий в физических и моральных страданиях, разделяя судьбу святых, ибо ученик не может превзойти мастера, но соответствует мастеру и в жизни, и в смерти. Апостол Павел говорил, что он имел в своем сердце ощущение Иисуса Христа.

Беатификация Преподобного Андрея сегодня может стать знаком благодарности УГКЦ за ее многовековое свидетельство веры и поощрением продолжать свой путь и отвечать вызовам современности, продолжая оставаться надежным свидетелем Доброй Вести. Это также может быть хорошим признаком для прочного восстановления экуменического диалога между православными церквями и католической церковью.