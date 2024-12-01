В Совете резервистов высказались об информации о мобилизации всех медиков

В зарубежных медиа написали, что Украина якобы должна провести мобилизацию медиков. Предложение обосновали тем, что это нужно, "если государство хочет выжить"

Заявления о мобилизации медиков, снижение мобилизационного возраста, предложения отправить на фронт чиновников – это лишь попытка привлечь внимание. Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что западные партнеры также имеют для этого свои причины.

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Возможна ли мобилизация всех медиков

Если об этом говорят наши союзники, то это попытка оправдать промедление с передачей оружия. Ведь так можно обосновать, что украинцы якобы нас не послушали в одних вопросах, а мы так сделали в других.

В таком случае это будет выглядеть не как невыполнение договора, а как недоразумение сторон, общая ответственность,

– отметил Иван Тимочко.

Пока непонятно, кто именно из медицинской сферы должен был бы мобилизоваться. Более того, медики всегда находились на учете в Центрах комплектования, работали наравне с военными в эвакуационных бригадах, военных госпиталях.

Поэтому прежде чем озвучивать такие заявления, стоит предоставить анализ этого предложения, пути выполнения и обосновать причины решения. В Украине есть Медицинские силы и об этом должны говорить сначала они, а не западная пресса.

Если бы это говорили они, то мы бы услышали проценты, потребности, обоснования, а когда об этом говорит кто-то другой, то, конечно, легче говорить, чем думать,

– подчеркнул Иван Тимочко.