Буряты и калмыки закончатся в черноземах Украины

Российская империя находится на последнем издыхании. Ее дни сочтены. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Жертва во имя свободы или рабства

Может показаться, что достаточно сидеть на диване – и народы российской империи дождутся своей независимости. Такой вариант гипотетически возможен.

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Но за него придется заплатить огромным количеством крови тувинцев, мордовцев, бурят, чеченцев и других порабощенных народов. Москва и россияне будут цепляться за свою империю до конца, до последнего калмыка или якута. Нам ли, украинцам, этого не знать?

Мы с 1991 года надеялись и радовались, что покинули бескровную российскую империю раз и навсегда. И не выдавили остатки "русского мира" из своего государства. И теперь платим за это большой кровью.

Эти российско-фашистские чудовища не понимают права существования других народов. Москва у вас, дагестанцев, черкес, забрала вашу родину и право на управление своей жизнью. Москва забрала у вас вашу землю и небо. Москва забрала это силой и принуждением, пролив кровь ваших предков. Поставила над вами вороватых предателей и безжалостных надзирателей. Заточила вас в тюрьму. Но Москве этого мало. Она хочет вашими жизнями распоряжаться, как жизнями рабов. И решать, кому умереть, а кто еще может пожить.

Важно Каждый раз, когда вы говорите "Сватово", где-то радостно щелкает затвором один рузькесольдат

Дорога в один конец

Теперь Москва забирает ваших сыновей, будущее ваших республик, на погибель в Украине. Из Украины мало кто из них вернется. Зачем вам это? Что ваши сыновья забыли в Украине? Подумайте о том, что будет с вашей республикой через десять лет, когда вы будете на грани исчезновения. Потому что ваши дети остались в черноземах и лесах Украины.

Кто вас защитит от русских фашистов, которые будут отнимать ваше имущество и жизнь, пользуясь вашей беззащитностью. Вам останется только работать на благосостояние русских господ, добывая сырье из недр. Недр ваших республик, ваших недр.

Война до уничтожения империи

Поэтому единственный способ защитить себя и своих сыновей – бороться. Бороться не протестами и митингами. Это бесполезно. А сражаться за себя с оружием в руках. Ножами и ружьями. Сжигать и взрывать военкоматы и государственные администрации. Уничтожать все, что связано с навязанной Москвой властью. Уничтожать безжалостно и без сомнений. Вымести со своей земли любую связь с "русским миром".

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Вашим девизом должно стать "Бей русского фашиста!". Чтобы нога русского оккупанта не топтала вашу землю. Москва понимает только такой язык. Язык силы. Чем больше будет уничтожено русских фашистов, тем меньше погибнет чеченцев, дагестанцев, якутов, бурят. Вы сражаетесь не против россиян – вы сражаетесь за жизнь своего соседа и своей семьи. Историей доказано – тот народ, который безжалостно уничтожает "русский мир" у себя, имеет все права на свое будущее. Бей фашиста!

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