Мобилизуют военных: в США вводят новые меры из-за Омикрона

Белый дом представил новый план мер по борьбе со штаммом Омикрон.

Какие мероприятия предлагает Байден

В первую очередь, нововведения коснутся больниц: увеличат количество коек и подготовят дополнительные экипажи "скорой".

Внимание Омикрон повлиял на эффективность вакцин, но не все потеряно, – EMA

Также к работе в гражданских больницах, которые испытывают недостаток персонала, привлекут военных врачей. Кроме того, по всей стране распределят 500 миллионов бесплатных тестов на COVID-19.

Президент США Джо Байден выступит с официальным заявлением о новых мероприятиях вечером 21 декабря.

Ранее в США впервые зафиксировали летальный случай среди инфицированных "Омикроном". Жертвой стал мужчина в возрасте 50 лет. Он не был вакцинирован и имел серьезные проблемы со здоровьем.

"Омикрон" составляет 73% всех новых случаев коронавируса в США.

"Омикрон" опередил другие варианты коронавируса и стал доминирующим в США. На прошлой неделе "Омикрон" составил 73% всех новых случаев заражения в стране.

В некоторых штатах показатель заболеваемости еще выше. "Омикрон" отвечает более чем за 90% случаев заражения в районе Нью-Йорка, юго-востока, промышленного Среднего Запада и Тихоокеанского Северо-Запада.

По общенациональным данным, на прошлой неделе в США обнаружили более 650 тысяч инфицированных штаммом "Омикрон". До этого времени в стране преобладал штамм "Дельта".

Что следует знать о штамме коронавируса "Омикрон"

Ученые из ЮАР впервые забили тревогу по поводу "Омикрона"" менее месяца назад, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения определила его как "вариант, вызывающий беспокойство". Последние заявления организации свидетельствуют о стремительном распространении "Омикрона", а также о том, что вакцинированные и переболевшие могут инфицироваться этим штаммом.

Но ранние исследования показывают, что вакцинированным потребуется повторная вакцинация. Впрочем, даже без дополнительной дозы вакцинация должна обеспечивать надежную защиту от тяжелого течения COVID-19 и смерти.