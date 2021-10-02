Мог просто стать "удобной мишенью": друзья озвучили версию убийства КГБ программиста в Минске

Программиста Андрея Зельцера застрелили сотрудники белорусского КГБ, которые ворвались в его дом. Знакомые погибшего предполагают, что он мог стать мишенью и-за своей работы в IT-компании Epam Systems.

Коллега Зельцера рассказала, что он мог "попасть" из-за бело-красно-белой символики. Женщина подчеркнула: в ее доме также проводили обыск. В частности, с мужа пытались "выбить" пароли от техники.

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Кроме того, коллега заметила: с обысками к Зельцеру могли прийти из-за работы в Epam Systems.

Учитывая нападки на Epam, он мог просто стать "удобной мишенью", чтобы раздуть скандал,

– рассказала женщина.

Еще в начале 2021 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил основателя компании Epam Systems Аркадия Дробкина в финансировании протестов.

Что известно о Зельцере

Андрею Зельцеру было 32 года. Он с семьей жил в Минске. У него была жена и сын.

Работал в Epam Systems. В сети делился фотографиями с различных спортивных мероприятий.

Кроме того, на странице в инстаграме публиковал фото с бело-красно-белой символикой. В частности, призвал народ "идти до конца".

Знакомые рассказывают, что Зельцер был доброжелательным и спокойным. Всегда старался помочь тем, кто в этом нуждался.

Кроме того, по образованию Зельцер – юрист. Он хорошо знал закон и был не из тех, кто совершал бы какие-то странные вещи.

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