Могут ли протесты в Башкирии снова разгореться и при чем здесь Салават Юлаев

Протесты в Башкортостане, а именно в городах Баймак и Уфа, наделали немало шума в России. Последний раз митинги на этнической территории башкиров состоялись в 18 веке.

Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил 24 Каналу, смогут ли демонстрации в Башкирии снова разгореться и запустить цепную реакцию в других регионах.

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Продолжатся ли протесты в Башкирии

Одну из акций протеста башкиры провели на площади национального героя Башкортостана Салавата Юлаева, который в 1773 году присоединился к крестьянскому восстанию под руководством уроженца украинской станицы Зимовская Емельяна Пугачева.

Тогдашним двигателем к демонстрации Юлаева стала нынешняя ситуация: на территорию Башкирии заселили россиян, которые испортили экологию. А ныне местного активиста Фаиля Алсынова задержали из-за выступления на митинге против золотодобычи, к которому может быть причастен близкий соратник Владимира Путина – Аркадий Ротенберг.

Я сомневаюсь, что их будет что-то побуждать дальше выходить на протесты. Они давно такого не делали, вероятно, со времен восстания Салавата Юлаева. Чтобы возродить национальную идентичность и восстать против колонизаторов, нужно несколько дней и не один повод. Из-за одной искры не может разгореться большое пламя. Это долгий процесс,

– сказал политтехнолог.

Кроме того, протестующих могут остановить репрессии. Даже уже известны случаи, когда приспешники путинского режима искали активистов в их домах и сажали в тюрьму. Такую практику Владимир Путин позаимствовал у Александра Лукашенко. В 2020 году самопровозглашенный президент Беларуси разогнал волны мирных демонстраций против его режима, но до сих пор преследует каждого митингующего.

То есть взяли записи, приходят домой, физически отбирают все деньги и отправляют за решетку. На протест в Беларуси вышли более миллиона человек. Арестовали каждого, кто не сбежал. С Башкортостаном поступят так же. Репрессии будут применены против каждого,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

Похоже было в СССР

По словам Шейтельмана, население Башкирии – это 30% коренных жителей, 40% россиян, 30% татар. Путинский режим намеренно переселяет российское население в присоединенные территории, чтобы уничтожить национальную идентичность и "раздуть пламя" среди народов.

По предварительным данным, Россия привезла во временно оккупированный Крым более 600 тысяч россиян и продолжает заполнять другие украинские территории своим населением. В частности, на прошлой неделе распространялась информация о завозе 50 тысяч человек в Мариуполь из Центральной Азии и отдаленных регионов.

Переселение народов также происходило во времена Советского Союза, когда людей массово отправляли в страны Балтии, Казахстан, Кавказ, Сибирь и на другие территории. Однако переселенцы смогли восстать, а случится ли похожее в России пока неизвестно. Баймак и Уфа – это пробный слой, который покажет, способны ли простонародье сопротивляться путинскому режиму.

Протесты в России: коротко