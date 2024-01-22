Об этом 24 Каналу заявил политолог Николай Давыдюк, отметив, что важно не переоценивать протесты в Башкирии, ведь там вышли на улицы всего 5 тысяч человек. Отметим, что протесты в России начались 15 января.

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"Республика по конституции (России – 24 Канал) – готовое государство, как Татарстан. Россия, которая шла "помогать", колонизировала их, но по документам россияне даже не закрыли свой вопрос", – рассказал политолог.

Между тем, некоторые лидеры Башкортостана находятся в Вене, а некоторые – в Лондоне. С ними, считает Давыдюк, можно и нужно работать.

Теперь будет самый хрупкий момент в карьере Путина. Сейчас это самая хрупкая точка передачи – "коронация короля". У Наполеона есть момент, когда он вырывает корону и сам себя… Хрупкий момент, когда ты вроде бы власть, но еще не власть. И вот этот момент можно сорвать,

– отметил Николай Давыдюк.

Политолог подчеркнул, что среди друзей и партнеров Украины однозначно есть оппозиция. Мол, США, по его мнению, не хотят больших дестабилизаций в России. Однако все равно на континенте есть силы, готовые помогать Украине.

"Есть домашние задачи, которые мы можем делать, не совещаться со всеми. Сейчас "окно возможностей" до марта есть. Выйдет ли из этого что-то – не знаю", – добавил Николай Давыдюк.

Политическая история

Политолог считает, что нужно, в частности, инвестировать в национализм в России. Ведь он, мол, даст результат, когда такие республики как Башкортостан начнут откалываться от страны-агрессора.

"Этот парень (которого обвиняют в "экстремизме" – 24 Канал) – это не экоактивист, как его часто подают. Он – политический националист своей республики. Он говорит: "Я не хочу, чтобы вы воровали золото, соду". Это – политическая история", – сказал Давыдюк.

Протесты в Башкирии: коротко