Если ситуация выйдет из-под контроля, российский диктатор может попрощаться с властью. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, заметив, что где ни посмотри – для Путина есть огромная опасность.

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Ущемления национальных республик и их последствия

В январе 2024 года в Башкортостане прошли массовые митинги в поддержку местного активиста Фаиля Алсинова, призвавшего прекратить притеснения башкиров. Его речь расценили как "разжигание розни", поэтому приговорили его к заключению.

Местные возмутились и вышли на улицы, что стало неожиданностью для всех.

"Черный лебедь" может прилететь в любой момент. Башкирия была неожиданной историей, потому что никто не готовился к тому, что во время войны где-то в глубинном регионе вдруг пройдет такой массовый митинг,

– заметил Сергей Жирнов.

И хотя спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что, мол, не было ни одного массового митинга. Хотя в то же время российская прокуратура возбудила уголовное дело о массовых беспорядках.

"Это серьезная вещь. Даже за все 70 лет существования Советского Союза всегда были национально-освободительные движения во всех национальных республиках. Это все просто умалчивали. На бумажках говорили, что все они свободны, но на практике – все было иначе", – заметил. Жирнов.

Так что в целом такие протесты не являются диковинкой. Особенно нестабильной ситуацией всегда отличались Дагестан, Чечня, Татарстан и т.д.

Однако неожиданной стала массовость такого митинга в небольшом районном центре. Важно также и то, что это не "антивоенные митинги либералов". Большинство людей, вышедших на улицу, всегда голосовали за Владимира Путина.

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Российская власть по-прежнему советская делает все, чтобы усложнить жизнь национальным республикам. В частности, еще в 2017 году национальные языки сделали факультативными, а не обязательными, как русский. Поэтому их иногда перестают изучать.

Уже не впервые самые разные субъекты России подвергаются притеснениям, о чем, кстати, заявлял башкирский певец Алтынай Валит. По его словам, башкиров всегда притесняли по национальному признаку, даже могли уволить с работы.

Власть боится протестов из-за войны

Однако угроза для путинского режима – это не только республики, подвергающиеся притеснениям. Неприятности могут прийти из центра России.

"Черный лебедь" может прилететь и из Москвы. Сейчас снова женщины мобилизованных выходят, а их особо не могут трогать, потому что боятся,

– отметил экс-сотрудник КГБ.

Собственно, в Башкирии на фоне митингов одна женщина записала видео-обращение к военным башкирцам с призывом брать оружие и возвращаться домой. Ведь война в Украине – не их, и бороться им там не за что. Если это перерастет в тенденцию, хаоса в России не избежать.

Проблемы в России – повсюду

Стоит отметить, что на самом деле ситуация в России сейчас также не контролируема. Это влияет на внутренние проблемы, такие как значительный рост цен, в частности на яйца и курятину, а также коллапс ЖКХ.

Люди замерзают, у них вся коммуналка разрушается. В Новосибирске уже третий прорыв труб и там ввели чрезвычайное положение. Не знают, что с этим делать. Эти "черные лебеди" летают стаями, просто они пока маленькие,

– добавил Жирнов.

Кроме того, "черный лебедь" может прилететь к Путину из Кремля, где, как всегда, происходит борьба за власть.

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