Как пишут росСМИ, жены российских мобилизованных требуют у Путина ответа, когда он подпишет указ о демобилизации, информирует 24 Канал.

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Хотят ответов от Путина

Жены мобилизованных российских окупантов жалуются, что неизвестно когда вождь Кремля подпишет указ о демобилизации.

Владимир Владимирович Путин издал указ, что мой муж должен быть там, вот мне и интересно, когда он издаст указ, что мой муж должен быть дома,

– жаловалась жена российского военного.

При этом некоторые женщины специально обратили внимание, чтобы их обращение не сочли подписью за кандидата в президенты.

"Если нас попросят оставить подписи, мы скажем, что сначала мобилизованные дома, а потом подписи", – подчеркнула участник движения "Путь домой".

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