Однако оккупанты не имеют достаточно ресурсов. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, комментируя материал Financial Times о возможности нового крупного наступления России на Украину.

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"Вероятнее всего, в этом году у россиян будет стратегическая задача – выйти на границы Луганской и Донецкой областей. То, что мы сейчас видим, показывает эту задачу – разворачивание наступательных операций на восточном фронте", – отметил Свитан.

Оккупанты будут пытаться выполнить эту задачу до конца марта, когда состоятся президентские выборы в России. Однако, вероятнее всего, враг никуда не продвинется и завязнет на восточном фронте, где и потратит весь свой боевой потенциал.

Именно с таким расчетом украинские военные выстроили линию обороны и заняли удобные позиции.

Далее – абсолютная фантастика

По мнению Свитана, россияне не будут двигаться по Запорожской и Херсонской областям, пока не захватят Донетчину и Луганщину. Поэтому сейчас о полной оккупации южных регионов нечего говорить.

Это же касается других направлений и больших городов.

Наступательные операции россиян на Киев, Харьков, Сумы – это из сферы фантастики, это нереально просто. Россия не сможет собрать достаточное количество сил и средств для выполнения этих задач в ближайшие несколько лет,

– констатировал военный эксперт.

О неспособности врага свидетельствует хотя бы тот факт, что он не может насытить войсками левый берег Херсонщины, где крепко закрепились украинские военные.

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