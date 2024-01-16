Недавно ГУР Минобороны подтвердило способность России к быстрой мобилизации. Высокопоставленный представитель украинской разведки заявил, что Россия набирает около 30 тысяч солдат ежемесячно, используя их для восполнения потерь и формирования резервов.

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Враг наращивает военный потенциал

Прежде всего, важно, что Россия каждый месяц может забирать на войну до 30 тысяч человек, имея огромный мобилизационный ресурс, насчитывающий миллионы людей. Вместе с тем Кремль избегает "официальной риторики о мобилизации" до президентских выборов 2024 года.

Россия набирает около 30 тысяч личного состава ежемесячно, что позволяет ей поддерживать численность войск и производить ротации,

– заявлял Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР.

Институт изучения войны обращает внимание на изменение тактики России в использовании беспилотников Shahed, теперь применяемых для ударов по прифронтовым районам. Это может свидетельствовать об адаптации российских сил к украинской ПВО и попытке увеличить эффективность обстрелов.

По словам Скибицкого, российский промышленный комплекс способен производить от 115 до 130 ракет ежемесячно, но международные санкции усложняют этот процесс, блокируя доступ к иностранным компонентам. Именно поэтому Москва пытается найти альтернативные источники поставки, в частности, потенциально, планирует соглашения с Ираном.

Россия и Иран готовятся подписать Большой межгосударственный договор о дальнейшем развитии российско-иранского военно-технического сотрудничества,

– констатировали в Институте изучения войны.

Обратите внимание! Украинская разведка отмечает, что враг сохраняет стратегические ракеты Х-101 и "Калибр", не используя их в сериях ракетных ударов, что может свидетельствовать о планах на их массовое применение в будущем.

В то же время ГУР отмечает, что Россия не может полностью заменить иностранные компоненты своим производством, что ставит под угрозу ее способность к длительному ведению войны без внешней поддержки.

По данным ISW, Россия может пытаться увеличить свой арсенал баллистических ракет, обращаясь за помощью к другим странам, что может изменить баланс сил на фронте и требовать от Украины новых подходов к обороне.

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Добавим, что в своем недавнем отчете в ISW также комментировали статью немецкого издания Bild, в которой говорится о подготовке НАТО к войне с Россией. Аналитики констатируют, что Запад должен сосредоточиться на помощи Украины – именно наше государство играет ключевую роль, сдерживая агрессора.