Нещодавно ГУР Міноборони підтвердило здатність Росії до швидкої мобілізації. Високопоставлений представник української розвідки заявив, що Росія набирає близько 30 тисяч солдатів щомісяця, використовуючи їх для поповнення втрат та формування резервів.

Дивіться також Усе іде на фронт прямо з конвеєра, – ГУР про проблеми росіян з озброєнням

Ворог нарощує військовий потенціал

Насамперед важливо, що Росія кожного місяця може забирати на війну до 30 тисяч осіб, маючи величезний мобілізаційний ресурс, що налічує мільйони людей. Разом з тим Кремль уникає "офіційної риторики про мобілізацію" до президентських виборів 2024 року.

Росія набирає близько 30 тисяч особового складу щомісяця, що дозволяє їй підтримувати чисельність військ та проводити ротації,

– заявляв Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР.

Інститут вивчення війни звертає увагу на зміну тактики Росії у використанні безпілотників Shahed, які тепер застосовуються для ударів по прифронтових районах. Це може свідчити про адаптацію російських сил до української ППО та спробу збільшити ефективність обстрілів.

За словами Скібіцького, російський промисловий комплекс здатен виробляти від 115 до 130 ракет щомісяця, але міжнародні санкції ускладнюють цей процес, блокуючи доступ до іноземних компонентів. Власне, тому Москва намагається знайти альтернативні джерела постачання, зокрема, потенційно, планує угоди з Іраном.

Росія та Іран готуються підписати Великий міждержавний договір про подальший розвиток російсько-іранського військово-технічного співробітництва,

– констатували в Інституті вивчення війни.

Зверніть увагу! Українська розвідка наголошує: ворог зберігає стратегічні ракети Х-101 та "Калібр", не використовуючи їх у серіях ракетних ударів, що може свідчити про плани на їхнє масове застосування в майбутньому.

В той самий час ГУР зазначає, що Росія не може повністю замінити іноземні компоненти власним виробництвом, що ставить під загрозу її здатність до тривалого ведення війни без зовнішньої підтримки.

За даними ISW, Росія може намагатися збільшити свій арсенал балістичних ракет, звертаючись за допомогою до інших країн, що може змінити баланс сил на фронті та вимагати від України нових підходів до оборони.

Дивіться також НАТО ближче до війни з Росією, ніж більшість людей може усвідомити, – аналітик

Додамо, що у своєму нещодавньому звіті в ISW також коментували статтю німецького видання Bild, у якій йдеться про підготовку НАТО до війни з Росією. Аналітики констатують, що Захід повинен зосередитися на допомозі України – саме наша держава наразі відіграє ключову роль, стримуючи агресора.