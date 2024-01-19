Однак окупанти не мають достатньо ресурсів. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, коментуючи матеріал Financial Times про можливість нового великого наступу Росії на Україну.

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"Найімовірніше, цього року в росіян буде стратегічне завдання – вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Те, що ми тепер бачимо, показує це завдання – розгортання наступальних операцій на східному фронті", – зазначив Світан.

Окупанти намагатимуться виконати це завдання до кінця березня, коли відбудуться президентські вибори в Росії. Однак, найімовірніше, ворог нікуди не просунеться й зав'язне на східному фронті, де й витратить увесь свій бойовий потенціал.

Саме з таким розрахунком українські військові розбудували лінію оборони й зайняли зручні позиції.

Далі – абсолютна фантастика

На думку Світана, росіяни не рухатимуться Запорізькою й Херсонською областями, доки не захоплять Донеччину й Луганщину. Тому натепер про повну окупацію південних регіонів немає що говорити.

Це саме стосується інших напрямків і великих міст.

Наступальні операції росіян на Київ, Харків, Суми – це зі сфери фантастики, це нереально просто. Росія не зможе зібрати достатню кількість сил і засобів для виконання цих завдань у найближчі кілька років,

– констатував військовий експерт.

Про неспроможність ворога свідчить принаймні той факт, що він не може наситити військами лівий берег Херсонщини, де міцно закріпились українські військові.

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