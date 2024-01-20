Як пишуть росЗМІ, дружини російських мобілізованих вимагають у Путіна відповіді, коли він підпише указ про демобілізацію, інформує 24 Канал.

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Хочуть відповідей від Путіна

Дружини мобілізованих російських окупантів бідкаються, що невідомо коли вождь Кремля підпише указ про демобілізацію.

Владімір Владімірович Путін видав указ, що мій чоловік має бути там, ось мені і цікаво, коли він видасть указ, що мій чоловік має бути вдома,

– бідкалася дружина російського військового.

При цьому деякі жінки спеціально звернули увагу, щоб їхнє звернення не вважали за підпис за кандидата в президенти.

"Якщо нас попросять залишити підписи, ми скажемо, що спочатку мобілізовані вдома, а потім підписи", – наголосила учасниця руху "Шлях додому".

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