Як пишуть росЗМІ, дружини російських мобілізованих вимагають у Путіна відповіді, коли він підпише указ про демобілізацію, інформує 24 Канал.
Дивіться також Який наступальний потенціал має Росія: Світан оцінив можливості ворога
Хочуть відповідей від Путіна
Дружини мобілізованих російських окупантів бідкаються, що невідомо коли вождь Кремля підпише указ про демобілізацію.
Владімір Владімірович Путін видав указ, що мій чоловік має бути там, ось мені і цікаво, коли він видасть указ, що мій чоловік має бути вдома,
– бідкалася дружина російського військового.
При цьому деякі жінки спеціально звернули увагу, щоб їхнє звернення не вважали за підпис за кандидата в президенти.
"Якщо нас попросять залишити підписи, ми скажемо, що спочатку мобілізовані вдома, а потім підписи", – наголосила учасниця руху "Шлях додому".
Невдоволення росіян через війну
- Після декількох місяців від початку повномасштабної війни серед російського населення вже почалася низка "прохань" від російських матерів, аби їхніх синів не забирали на війну. Проте російські жінки зовсім не проти війни. Вони самі підтвердили, що голосували за Путіна та його імперський режим. То ж тепер у відповідь на свою підтримку хочуть послуги й від агресора. Матері "просили, благали та молили" не брати їхніх синів на війну. Нехай хтось інший їде, тільки не вони.
- Росія, окрім того, що мобілізувала на війну проти України своїх громадян, так ще й мобілізувала і мешканців так званих псевдореспублік. Їхні рідні також бідкалися та просили Путіна повернути чоловіків додому. З відповідним проханням до кремлівського диктатора звернулися рідні мобілізованих з "ЛДНР".
- Дружини російських мобілізованих після удару по Макіївці просили прибрати чоловіків із лінії фронту в Україні. Втім, за словами російського опозиційного журналіста Ігоря Яковенка, найкращим варіантом для армії Росії буде скинути із влади Владіміра Путіна.