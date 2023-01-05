Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, росіяни страшенно обурюються, що ЗСУ ліквідовують окупантів зі своєї території.

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У всьому винен Путін

За словами Яковенка, ситуація в Макіївці повинна була чітко показати росіянам, хто насправді криється за всіма злочинами.

"Є людина, яка в цьому винна. Це людина, яка почала війну. Його прізвище Путін", – пояснив він.

Російський опозиційний журналіст наголосив, що росіянам відомо, де перебуває їхній президент і що все ж варто з ним робити.

Треба його ліквідувати як головну загрозу сьогодення і планети. Зробити це може російська армія,

– прокоментував Яковенко.

Він переконаний, що істинну причину всіх нещасть Росії треба шукати всередині країни.

"Заклик: "Ворог не в Києві, не в Україні, а в Кремлі!" має стати головним закликом російських збройних сил", – зауважив опозиціонер.

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Яковенко зазначив, що таке гасло не стане мейнстримом одразу, проте зрушення в цьому напрямку поступово відбуваються.

Росіянам треба уникати мобілізації

За словами опозиціонера, ситуація, яка сталася в Макіївці, також має ключове значення. Відтак, загибель "мобіків" – результат їхніх увімкнених телефонів. Росіяни вирішили у новорічну ніч з української землі привітати родичів.

Самі винні, тут і питань немає. Люди приїхали в чужу державу зі зброєю, на чужу територію, на чужу землю,

– зауважив він.

Яковенко пояснив, що росіяни абсолютно не розуміють, чому на фронті гинуть їхні побратими. Ба більше, вони обурюються такому несправедливому поводженню з ними.

"Дружина генерала одного, пані в хутрі та розкішних вбраннях, своєму чоловіку стала наказувати помститися обов'язково за наших, бо на фронті виявляється вбивають", – прокоментував опозиціонер.

Він пояснив, що абсурдність дружин російських мобілізованих доходить до того, щоб звертатися до міністерства оборони Росії з проханням перевести чоловіків у "більш безпечне місце".

За словами Яковенка, у них не вистачає розуму протистояти вимушеній мобілізації, оскільки мотивів їхати на фронт в Україну немає абсолютно ніяких.

Робити це можна декількома способами: відправити за кордон чи переховувати на території Росії.

"Можливості є, територія велика, а, як відомо, ладу немає ще з часів князя Рюрика", – пояснив він.

Опозиціонер додав, якщо все ж уникнути мобілізації не вдається, можна привселюдно відмовитися і потрапити до в’язниці, але ні в якому разі потім не дивуватися з того, що росіяни гинуть на українській землі.

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