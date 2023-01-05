Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, росіяни страшенно обурюються, що ЗСУ ліквідовують окупантів зі своєї території.
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У всьому винен Путін
За словами Яковенка, ситуація в Макіївці повинна була чітко показати росіянам, хто насправді криється за всіма злочинами.
"Є людина, яка в цьому винна. Це людина, яка почала війну. Його прізвище Путін", – пояснив він.
Російський опозиційний журналіст наголосив, що росіянам відомо, де перебуває їхній президент і що все ж варто з ним робити.
Треба його ліквідувати як головну загрозу сьогодення і планети. Зробити це може російська армія,
– прокоментував Яковенко.
Він переконаний, що істинну причину всіх нещасть Росії треба шукати всередині країни.
"Заклик: "Ворог не в Києві, не в Україні, а в Кремлі!" має стати головним закликом російських збройних сил", – зауважив опозиціонер.
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Яковенко зазначив, що таке гасло не стане мейнстримом одразу, проте зрушення в цьому напрямку поступово відбуваються.
Росіянам треба уникати мобілізації
За словами опозиціонера, ситуація, яка сталася в Макіївці, також має ключове значення. Відтак, загибель "мобіків" – результат їхніх увімкнених телефонів. Росіяни вирішили у новорічну ніч з української землі привітати родичів.
Самі винні, тут і питань немає. Люди приїхали в чужу державу зі зброєю, на чужу територію, на чужу землю,
– зауважив він.
Яковенко пояснив, що росіяни абсолютно не розуміють, чому на фронті гинуть їхні побратими. Ба більше, вони обурюються такому несправедливому поводженню з ними.
"Дружина генерала одного, пані в хутрі та розкішних вбраннях, своєму чоловіку стала наказувати помститися обов'язково за наших, бо на фронті виявляється вбивають", – прокоментував опозиціонер.
Він пояснив, що абсурдність дружин російських мобілізованих доходить до того, щоб звертатися до міністерства оборони Росії з проханням перевести чоловіків у "більш безпечне місце".
За словами Яковенка, у них не вистачає розуму протистояти вимушеній мобілізації, оскільки мотивів їхати на фронт в Україну немає абсолютно ніяких.
Робити це можна декількома способами: відправити за кордон чи переховувати на території Росії.
"Можливості є, територія велика, а, як відомо, ладу немає ще з часів князя Рюрика", – пояснив він.
Опозиціонер додав, якщо все ж уникнути мобілізації не вдається, можна привселюдно відмовитися і потрапити до в’язниці, але ні в якому разі потім не дивуватися з того, що росіяни гинуть на українській землі.
Удар по Макіївці: важливе
- ЗСУ ефектно привітали окупантів із Новим роком. Українські військові завдали удару по Макіївці із великою кількістю особового складу.
- Фахівці ISW назвали імовірні причини нищівного удару. Своєю чергою Кремль у всьому звинувачує самих солдатів.
- У Росії на рівні президента починаються пертурбації через ситуацію в Макіївці. У всьому звинувачують Генштаб і Путіна.