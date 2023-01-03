Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, паніка довкола кількості загиблих свідчить про наявність непорозумінь між керівництвом країни.

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Макіївка – свідчення пертурбацій в Росії

Російське керівництво не може вирішити, скільки людей насправді загинуло у Макіївці.

Зараз там відбуваються доволі серйозні розбірки на рівні Генерального штабу, на рівні Путіна

– розповів Попович.

Міністерство оборони Росії заявило про 63 загиблих, натомість з'являється інформація про те, що кількість знищених окупантів набагато більша. Тож історія довкола Макіївки – це пряме свідчення того, що такі пертурбації є.

Денис Попович про ситуацію в Макіївці: дивіться відео

Де в Росії виникають конфлікти

Військовий оглядач передбачив, що конфлікти розгортаються між певними особовими структурами. Для деяких із них, можливо, буде вигідним якраз казати про те, що втрати набагато більші, ніж про це заявляє Міністерство оборони. Це свідчить про проблеми у блоці Росії, що пов'язані із веденням війни. Зокрема, їхніми чинниками є фігура Євгена Пригожина, засновника та спонсора російської приватної військової компанії "Вагнер".

"Якщо порівнювати із ситуацією в Україні, то в нас немає приватних компаній, які заявляють, що їздять в Мелітополь і візьмуть Кремінну чи Луганськ, – усе це зроблять ЗСУ", – зауважив Попович.

На його думку, значного розбрату додає діяльність приватної компанії "Вагнера", яка зараз має конкуренцію з офіційними структурами. Про це свідчить і активність Пригожина у новорічну ніч.

Детальніше! Євген Пригожин, більш відомий як "кухар Путіна", у новорічну ніч відвідав морг із російськими військовими, які загинули у війні з Україною.

Ймовірні протести через ситуацію в Макіївці

За словами експерта, навіть серед російських прихильників війни, частина з яких перебуває під контролем Міноборони, ширяться заклики про покарання винних через ситуацію у Макіївці.

"Вони закликають до притягнення відповідальності людей, які допустили розміщення, концентрацію такої кількості мобілізованих в одному місці", - пояснив він.

Денис Попович розповів, що настрої тривоги та нерозуміння ширяться серед росіян вустами колективних військкорів та дописувачів у соціальних мережах.

"Невже вони не розуміли, що це буде ціллю для ракетних ударів української армії? Саме такі питання зараз постають серед них", – зазначив військовий оглядач.

Масштаб ситуації в Макіївці набув такого резонансу, що замовчувати її вже не можливо. Росіяни планують виходити на акції пам’яті чи протесту. Зокрема, такі заходи передбачаються в російських Самарі та Саратові.

За словами Дениса Поповича, росіянам вдалося приховати ситуацію в Чулаківці, проте замовчувати про Макіївку вже не вдасться, бо "треба визнавати якісь втрати”.

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