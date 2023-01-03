Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, паника вокруг количества погибших свидетельствует о наличии недоразумений между руководством страны

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Макеевка – свидетельство пертурбаций в России

Российское руководство не может решить, сколько людей действительно погибло в Макеевке.

Сейчас там проходят достаточно серьезные разборки на уровне Генерального штаба, на уровне Путина.

– рассказал Попович.

Министерство обороны России заявило о 63 погибших, зато появляется информация о том, что количество уничтоженных кафиров гораздо больше. Так что история вокруг Макеевки – это прямое свидетельство того, что такие пертурбации есть.

Денис Попович о ситуации в Макеевке: смотрите видео

Где в России возникают конфликты

Военный обозреватель предположил, что конфликты разворачиваются между определенными личными структурами. Для некоторых из них, возможно, будет выгодно как раз говорить о том, что потери гораздо больше, чем об этом заявляет Министерство обороны. Это свидетельствует о проблемах в блоке России, связанных с ведением войны. В частности, их факторы - фигура Евгения Пригожина, основателя и спонсора российской частной военной компании "Вагнера".

"Если сравнивать с ситуацией в Украине, то у нас нет частных компаний, которые заявляют, что ездят в Мелитополь и возьмут Кременную или Луганск – все это сделают ВСУ", – отметил Попович.

По его мнению, значительный раздор придает деятельность частной компании "Вагнера", которая сейчас имеет конкуренцию с официальными структурами. Об этом свидетельствует и активность Пригожина в новогоднюю ночь.

Детальнее! Евгений Пригожин, более известный как "повар Путина", в новогоднюю ночь посетил морг с российскими военными, погибшими в войне с Украиной.

Вероятны протесты из-за ситуации в Макеевке

По словам эксперта, даже среди российских сторонников войны, часть из которых находится под контролем Минобороны, ходят призывы о наказании виновных из-за ситуации в Макеевке.

"Они призывают к привлечению ответственности людей, допустивших размещение, концентрацию такого количества мобилизованных в одном месте", – пояснил он.

Денис Попович рассказал, что настроения тревоги и непонимания распространяются среди россиян устами коллективных военнослужащих и корреспондентов в социальных сетях.

"Неужели они не понимали, что это будет целью для ракетных ударов украинской армии? Именно такие вопросы сейчас возникают среди них", – отметил военный обозреватель.

Масштаб ситуации в Макеевке приобрел такой резонанс, что умалчивать ее уже невозможно. Россияне планируют выходить на акции памяти или протеста. В частности, такие меры предусматриваются в российских Самаре и Саратове.

По словам Дениса Поповича, россиянам удалось скрыть ситуацию в Чулаковке, однако умалчивать о Макеевке уже не удастся, потому что "надо признавать какие-то потери".

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