Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Этот год разрушил одну из самых больших мечтаний Путина – восстановить СССР.

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Обрушение российской империи

Пионтковский отметил, что успешное сопротивление Украины не было для него неожиданностью. Его больше удивило, как резко начала обрушиваться российская империя. Не секрет, что одной из главных задач Путина в войне было не только разрушение Украины, но и возрождение СССР, тем более в год 100-летия со дня его создания.

Украина еще не обрела окончательно свою независимость, но она уже освободила народы бывшего СССР. Вы посмотрите, как ведет себя Казахстан, Азербайджан и даже, казалось бы, полностью связаная Армения. Пашинян в последнее время демонстрирует, что Армения не будет оставаться вечно российской колонией,

– заметил российский публицист.

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Разрушение российских союзов

Он продолжил, что в свете этого ОДКБ умерла, СНГ тоже. Страны Среднего Востока также изменили свой подход к отношениям с Россией. В частности, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прямо публично критиковал и унижал Путина.

"Обвал российских властей на всем постсоветском пространстве очень быстрый. Он порожден победой Украины. То же самое и на Дальнем Востоке, потому что Украина спасла Тайвань. Если бы прогнозы американской разведки о поражении Украины за 5 дней оправдались, то сегодня бы уже не было независимого Тайваня" , – подчеркнул российский оппозиционный политик.

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