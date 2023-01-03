Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что для России приоритетом сейчас является удержание оккупированных территорий Юга и сохранение так называемого сухопутного коридора.

Кстати говоря Украина закрепила позиции у Бахмута, успех россиян маловероятен, – разведка Британии.

Сколько может длиться война

Мусиенко подчеркнул, что сейчас сложно сказать, растянется ли война на весь 2023 год. Ведь война – это действительно уравнение со многими неизвестными.

Есть достаточно много факторов, которые могут на это влиять,

– заявил военный эксперт.

Во-первых, отметил он, многое зависит от того, как быстро западные партнеры будут поставлять Украине необходимое вооружение. Этот вопрос принципиален и влияет на время.

Во-вторых, имеет значение то, кто скорее может предпринять контрнаступательные действия или продолжить их. То есть сможем ли мы развить успех на определенных направлениях, например, под Кременной или на Юге, или наш враг пойдет в наступление. В-третьих, продолжительность войны будет зависеть от того, какого качества России удастся сформировать свою ударную группировку и как ее укомплектовать, то есть на сколько у врага хватит ресурсов и оружия.

По мнению Мусиенко, по динамике следующих нескольких месяцев, особенно где-то до конца весны, станет понятно, на сколько еще боевые действия могут растянуться во времени или не затянуться.

Почему экс-генералы НАТО дают разные прогнозы

Мусиенко отметил, что нет ничего удивительного в том, почему бывший генерал Бундесвера и НАТО Ганс-Лотар Домрезе ожидает прекращения огня в конце нынешнего года, а экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес убежден, что Крым удастся освободить уже к концу этого лета.

По его словам, немецкая школа всегда отличалась и исповедовала определенные подходы, несмотря на то, что обе страны находятся в НАТО. Американская же состоит в несколько ином. Вполне можно согласиться с генералом Ходжесом, который говорит о том, что до конца лета можно освободить Юг и дойти до оккупированного Крыма при предоставлении Украине необходимого вооружения и ракет ATACMS.

Но ведь ключевое, я только что говорил, от чего зависит, – это оружие,

– подчеркнул Мусиенко.

Что касается слов Домрезе, то, объяснил военный эксперт, он имел в виду, что ресурсов у обеих армий может хватить примерно на полгода, а дальше наступит период, когда возникнет патовая ситуация и ни одна из сторон не сможет наступать и, соответственно, возникнет вопрос о перемирии.

Военный эксперт считает такой ход событий маловероятным и склоняется к прогнозу генерала Ходжеса. В то же время было бы хорошо, чтобы мнение экс-командующего армией США в Европе слышали и разделяли его американские и западные коллеги.

Мусиенко назвал факторы, от которых зависит продолжительность войны: смотрите видео

Чего хочет Россия

Он отметил, что для России приоритетом сейчас является содержание оккупированных территорий Юга, сохранение так называемого сухопутного коридора. Это одна из причин, почему оккупанты устроили кровавую бойню под Бахмутом, оттащили туда, в частности, наши силы, чтобы мы не могли быстро сформировать ударную группировку, которая пошла бы на Мелитополь.

То есть они панически пытаются сохранить Юг и поэтому совершают эти маневры,

– сказал Мусиенко.

Военный эксперт отметил, что когда речь идет о предстоящем наступлении российских войск, то нужно понять его цель. Если оккупанты пойдут со 150 тысячами солдат – это будет меньше, чем было 24 февраля. Поэтому захватчики вряд ли достигнут поставленных целей.

Но, по его словам, вероятно, что россияне задумывают предстоящие наступательные действия, чтобы пытаться продвинуться по направлениям, окончательно закрепить контроль над Луганской и Донецкой областями и сохранить над Югом и, возможно, даже попытаться продвинуться в сторону Запорожья.

Какая сейчас ситуация на фронте: главное