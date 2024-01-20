Соответствующее видео опубликовал в своем канале журналист Андрей Цаплиенко. Проект с опросами россиян на улице называется "Что делать", что отсылает к названию книги Чернышевского, известной в СССР. Выражение стало крылатым.

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Русская бабушка сравнила современную Россию с голодным послевоенным СССР

Мне 82. Я ту войну пережила (Вторую мировую, – 24 Канал), тогда была голодная, и сейчас такая же голодная. Тогда ничего не было, но мы тогда друг друга кормили, угощали, помогали друг другу. Сейчас вот там (в магазине, – 24 Канал) полно всего лежит, а мы все голодные. Очень трудно,

– констатировала она.

Еще женщина пожаловалась на знаменитое "импортозамещение". Она купила пену для волос российского производителя, но не смогла уложить ею волосы.

Русская бабушка послала Путина на*** и обратилась к молодежи: смотрите видео

На вопрос журналистки, есть ли у российской молодежи хоть какое-то будущее, бабушка отреагировала очень эмоционально.

"Вы не бойтесь... потому что вы боитесь, вы всего боитесь! Боитесь сказать, всего пугаетесь. Когда боишься, то страх побеждает все. Не бойтесь: если будете бояться – на*** ничего не будет", – резко сказала она.

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Могут ли протесты в Башкортостане стать национально-освободительными