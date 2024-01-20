Відповідне відео поширив у своєму каналі журналіст Андрій Цаплієнко. Проєкт із опитуваннями росіян на вулиці має назву "Что делать", що відсилає до назви книги Чернишевського, відомої за СРСР. Вислів став крилатим.

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Російська бабуся порівняла сучасну Росію з голодним повоєнним СРСР

Мені 82. Я ту війну пережила (Другу світову, – 24 Канал), була тоді голодна, і зараз така само голодна. Тоді нічого не було, але ми тоді одне одного годували, пригощали, допомагали одне одному. Зараз отам (у магазині, – 24 Канал) повно лежить, а ми всі голодні. Дуже важко,

– констатувала вона.

Іще жінка поскаржилася на славнозвісне "імпортозаміщення". Вона купила піну для волосся російського виробника, але не змогла вкласти нею волосся.

Російська бабуся послала Путіна на*** і звернулася до молоді: дивіться відео

На запитання журналістки, чи має російська молодь хоч якесь майбутнє, бабуся відреагувала дуже емоційно.

"Ви не бійтеся... бо ви боїтесь, ви всього боїтесь! Боїтесь сказати, всього лякаєтесь. Коли боїшся, то страх перемагає усе. Не бійтеся: якщо будете боятися – на*** нічого не буде", – різко сказала вона.

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Чи можуть протести у Башкортостані стати національно-визвольними