Муратов продал нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов: деньги пойдут детям беженцев из Украины

Главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал свою нобелевскую медаль премии мира за 103,5 миллионов долларов.

Онлайн-торги начались 1 июня, к Международному дню защиты детей. Муратов сказал, что вырученные средства будут направлены в ЮНИСЕФ, чтобы помочь украинским детям-беженцам.

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Рекордный аукцион

Медаль была продана неизвестному участнику торгов. Аукцион прошел бурно, с аплодисментами, а участники провоцировали друг друга, чтобы увеличить общую сумму. Было подмечено, что Муратов записывает видео экрана торгов и находящихся в комнате. Когда поступило окончательное предложение, на десятки миллионов долларов больше, чем предыдущее, многие в зале выразили шок, включая Муратова.

В интервью Associated Press перед аукционом Муратов сказал, что больше всего его беспокоят дети, оставшиеся сиротами из-за конфликта в Украине, и желает вернуть их будущее.

Он добавил, что важно, чтобы международные санкции, введенные против России, не помешали гуманитарной помощи, в частности лекарствам против редких заболеваний и трансплантации костного мозга, поступать нуждающимся.

Это должно стать началом флешмоба как пример для подражания, чтобы люди выставляли на аукционы свои ценные вещи, чтобы помочь украинцам.

– сказал Муратов.

В переплавленном виде 175 граммов золота в медали будут стоить около 10 тысяч долларов. До сих пор дороже всего продал свою медаль Джеймс Уотсон в 2014 году – за 4,7 миллиона долларов. Он получил Нобелевскую премию в 1962 году за открытие структуры ДНК.

Отношение Муратова к войне в Украине

Муратов разделил Нобелевскую премию мира с журналисткой Марией Рессой из Филиппин. Их отметили за борьбу за сохранение свободы слова в собственных странах. Но его издание "Новая газета" придерживалось всех российских ограничений и не называло войну в Украине войной, а использовало термины, озвученные российскими властями. Также в статьях Россию не называли агрессором, казалось, что война началась сама собой и никто ни на кого не нападал.

Также известно, что дочь Муратова работает советницей Эльвиры Набиуллиной, являющейся главой Центрального банка России. А сам журналист недавно вылетел из России в Западную Европу, а оттуда – в Нью-Йорк.

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