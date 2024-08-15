В Тернопольской области мужчина открыл огонь по людям: полиция его задержала

В Тернопольской области произошла стрельба. В полиции рассказали некоторые детали касательно происшествия.

В селе Добриводы Збаражской общины мужчина возле сельской школы открыл огонь по людям. Полиция оперативно отреагировала на происшествие и приняла меры.

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Мужчину задержали

В полиции Тернопольской области рассказали, что поступило сообщение, что неизвестный мужчина, одетый в военную форму, произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в направлении людей и скрылся.

На место происшествия сразу выехали все необходимые службы и начали поиск стрелка. Для этого в области была введена специальная полицейская операция.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого и его возможное направление движения. В результате дальнейших слаженных действий с привлечением сотрудников спецподразделения КОРД, мужчину задержали.

Им оказался 45-летний житель Житомирской области. Полицейские изъяли у него оружие.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Информацию передадут в ГБР.

Ранее местные СМИ писали, что есть погибшие и раненые.

Днем 12 июня в Сокольниках, что на Львовщине, произошла стрельба. Известно о раненом мужчине. Сообщение о стрельбе в Сокольниках поступило примерно в 11. Известно, что на месте происшествия работали оперативники уголовного розыска, следователи, криминалисты и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовской области.

По информации издания, нападение было совершено на криминального авторитета Джони Балога, известного под прозвищем "Джоник".

Инцидент произошел, когда он находился в автомобиле BMW X6. Балог получил ранения и был срочно госпитализирован.

По данным бизнес-поисковой системы YouContol Джонни Балога является гражданином Грузии и частным предпринимателем, занимающимся арендой недвижимого имущества и оптовой торговлей мясом.

В 2022 году он получил украинское гражданство. Балога является соучредителем общественной организации "Развитие демократического общества" вместе с Олегом Павленко, а также был среди бенефициарных владельцев компании "Доброе топливо ЛТД".

А 26 июля на одной из улиц Житомира мужчина совершил выстрелы. В патрульной полиции сообщили детали инцидента.

Сообщение о стрельбе на проезде Академика Тутковского патрульные получили утром. Они немедленно отправились на место происшествия.